Togg T10X için zemin görüntüleme teknolojisi nasıl çalışıyor?

Togg, T10X modellerine sunduğu 1.4.0 güncellemesi ile birlikte birçok yeni özellik ekledi. Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme kadar çeşitli yenilikler sağlandı. Peki Togg zemin görüntüleme teknolojisi nasıl çalışıyor?
Togg zemin görüntüleme teknolojisi nasıl çalışıyor?
Togg için yenilenen 1.4.0 yazılımı, yerli elektrikli otomobile birçok avantaj getiriyor. Bunların başında ise T10X için zemin görüntüleme teknolojisi yer alıyor. Şirket, bu güncellemeyle birlikte sürüş ve park etme güvenliğinin bir üst seviyeye çıktığını söyledi.
Togg'un açıklamasına göre yeni teknoloji, hem sürüş sırasında hem de park etme esnasında kullanılabilecek. Park ederken araç üzerinden bir görüntü oluşturacak yeni yazılım, aynı zamanda saydamlaşma özelliği de sunacak. Bu sayede T10X'in bulunduğu zemini algılaması mümkün olacak.
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1.4.0 güncellemesi, T10X'in ekran arayüzünü yeniden tasarlayarak kullanıcıların istedikleri renk temalarını seçmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası sunuyor ve iklimlendirme planlamasıyla kabin ısısını önceden belirlenen seviyeye getirme imkanı sağlıyor.
Yerli otomobil için verilen güncellemenin bir diğer odak noktası ise yüz tanıma özelliği oldu. Artık otomobile binerken şifre girmeye gerek kalmayacak. Kameralar kullanıcının yüzünü tanıyarak otomatik oturum açacak.
Performans ve kullanıcı deneyiminde ise geçişlerin daha akıcı hale geldiği ifade edildi. Ayrıca ekran daha canlı ve net görünecek.
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