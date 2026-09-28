Tokat'ta 20 öğretmen 60 saatlik eğitimle dijital ikiz ve XR geliştirdi - Son Dakika
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Tokat'ta 20 öğretmen 60 saatlik eğitimle dijital ikiz ve XR geliştirdi

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Tokat\'ta 20 öğretmen 60 saatlik eğitimle dijital ikiz ve XR geliştirdi
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Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başvuru sahibi olduğu proje kapsamında 9-19 Eylül'de düzenlenen 60 saatlik eğitime 20 öğretmen ve 4 öğrenci katıldı. Unreal Engine ile dijital ikiz ve XR uygulaması geliştiren katılımcılar, programı sertifika töreniyle tamamladı.

Tokat'ta mesleki eğitimde dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yeni bir uygulama alanı oluşturan "Üreten Öğretmenler: Unreal Engine ile Dijital İkiz ve VR İçerik Geliştirme Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında uygulandı.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu proje kapsamında düzenlenen eğitim programı, 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen sertifika töreniyle tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 20 öğretmenin katıldığı eğitim programı, 9-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitimlere ayrıca 4 öğrenci katılım sağladı. Toplam 60 saat süren teorik ve uygulamalı programda katılımcıların Unreal Engine arayüzünü etkin kullanmaları, sahne tasarımı, materyal ve ışıklandırma prensipleri konusunda uygulama yapmaları ve görsel programlama dili Blueprint ile etkileşimli sistemler geliştirmeleri hedeflendi. Oyunlaştırılmış ve sürdürülebilir öğrenme senaryolarının tasarlanmasına yönelik çalışmaların da yer aldığı program kapsamında, uzman desteğiyle tam bir XR uygulaması üzerinde çalışıldı. Uygulamalı çalışmalar sonucunda örnek bir kimya tesisinin dijital ikizi oluşturuldu.

Ajans desteklerinin bütünleşik kullanımına örnek

Eğitim programı, Ajansın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tokat Valiliği tarafından uygulanan "Tokat Genç Ustalar İstihdam Köprüsü Projesi" ile yeni kurulan bilişim sınıfında gerçekleştirildi. Farklı destek mekanizmalarıyla oluşturulan altyapının eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla birlikte kullanılması, iki projenin birbirini tamamlayan çıktılar üretmesini sağladı. Bu yönüyle proje, Ajans desteklerinin aynı hedef doğrultusunda bütünleşik biçimde kullanılmasına somut bir örnek oluşturdu. Sertifika töreniyle tamamlanan eğitim programı, öğretmenlerin dijital üretim kapasitesini geliştirmesinin yanı sıra mesleki eğitime XR, sanal gerçeklik ve dijital ikiz teknolojilerinin entegre edilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma ortaya koydu.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiUnreal EngineTeknolojiEğitimEylülTokatSon Dakika

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