Toyota, elektrikli araçlara tam geçişin tek çözüm olmadığını savunuyor

Toyota, elektrikli araçlara (EV) tam geçişin tek çözüm olmadığını savunmaya devam ediyor. Hidrojen teknolojisini ve geleneksel içten yanmalı motor (ICE) araç üretimini de sürdürmenin gerekli olduğuna inanıyor. İşte detaylar…

Toyota, içten yanmalı motorlara veda etmeyecek

Şirketin üst düzey yöneticileri yakın zamanda yeni bir projeye yeşil ışık yaktı ve bu proje, karbon nötralite hedefine giden yolda hibrit ve ICE motorların hala önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Aslında Toyota, kasım ayında 2025 yılı elektrikli araç üretim tahminini artırsa da 2030 yılına kadar katı hal elektrikli araçlardan daha fazla hidrojen araç üretmeyi planladığını açıkladı.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, geçtiğimiz Cuma günü Automotive News'e verdiği röportajda, şirketinin 2024 yılında yüksek performanslı içten yanmalı motorlar (ICE) geliştirmeyi yeniden teşvik etmek için bir proje başlatacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Tokyo Auto Salon konferansında yaptığı konuşmada, "Karbon nötrlüğüne ulaşmak için motorların hala pratik bir seçenek olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle motor teknolojisini geliştirmeye devam etmeliyiz," dedi.

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Ayrıca proje hakkında daha fazla ayrıntı vermese de kariyeri boyunca vurguladığı elektrikli araç (EV) benimsenmesi temalarını yineledi ve hidrojenin önemini ve elektrifikasyona kademeli bir geçişin gerekliliğini vurguluyor.

Bunun yanı sıra Şirket, pil elektrikli araçların karbon nötrlüğüne ulaşmanın tek yol olmadığını, ancak bu zorluğa göğüs germek için hepimizin arabalara karşı tutkuyu korumamız gerektiğini vurguladı.

Hibrit ve ICE motorların karbon emisyonlarında önemli rol oynayacağına inanıyor

Toyota, ileri yanmalı motorları daha verimli ve çevre dostu hale getirerek karbon emisyonlarını azaltmayı ve ICE üretim sektöründeki istihdamı korumayı hedefliyor. Japonya'nın otomotiv sektöründe yaklaşık 5,5 milyon kişi, ICE araç parçaları üretiminde istihdam ediliyor.

Ayrıca, ICE üretim sektöründeki çalışanların Japonya'nın ekonomisini desteklediğini ve ülkenin geleceğini inşa etmek için gerekli becerilere sahip olduğunu belirtti. Bu çalışanların kaybetmemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, ICE üretimine devam eden herkese seslenerek, çalışmalarının boşa gitmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Bunun yanı sıra Şirket, hibrit teknolojinin öncülerinden biri olmasına rağmen, elektrikli araçlara (BEV) geçiş konusunda yavaş davranıyor. Mayıs ayında şirket, bayilere gönderdiği bir belgede, BEV'lerin yaygın benimsenmesinin önündeki üç büyük engeli vurguladı.

Toyota, BEV'lerin yaygın benimsenmesinin önündeki üç büyük engelden ilkinin, BEV pilleri yapmak için gereken kritik minerallere olan artan talep olduğunu belirtti. Diğer iki engel ise şarj altyapısının eksikliği ve uygunsuzluğu.

Otomobil devinin bu durumu Beyaz Saray tarafından da konuşuldu

Bunların haricinde 2021 yılında New York Times'ta çıkan bir habere göre, bir Toyota yöneticisi, ABD Kongre personeliyle yaptığı bir toplantıda, ABD ve diğer ülkelerde daha agresif bir elektrikli araç stratejisine karşı lobi yapmıştı.

Bu, Toyota'nın daha katı düzenlemeleri reddetme çabalarının bir parçasıydı. Otomobil devinin elektrifikasyona yönelik yavaş adımlı yaklaşımı geçen yıl Beyaz Saray tarafından da konuşuldu.

Şirketin, yeni motor geliştirme projesi, şirketin karbon nötr bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Proje, farklı teknolojilerin birlikte çalışarak bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Projenin detayları henüz bilinmemekle birlikte, hibrit ve ICE motorların gelecekte otomotiv dünyasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği anlaşılıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?