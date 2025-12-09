Trump'tan Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracına izin - Son Dakika
Trump'tan Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracına izin

09.12.2025 07:01
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin, ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdiğini aktardı.

ABD'YE YÜZDE 25 PAY ÖDENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti. Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını belirtti.

BIDEN İÇİN SERT ELEŞTİRİLER

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, "Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN YAPAY ZEKADAKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam yaratacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini vurgulayarak, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini belirten Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ve aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Ekonomi, Siyaset, Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    çini de vergiye bağladı 2026 Amerikanın sömürge yılı olacak lakin çöküşün de başlangıcı, bize de savunma sanayinde ambargo koydular kendi sanayimizi geliştirip geç de olsa rakip olduk diğer ülkelerde önlem almaya başlayıp ilişkileri sonlandıracak 3 2 Yanıtla
    muratcifciii06 muratcifciii06:
    rakip mi olduk 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
