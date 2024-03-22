TÜBİTAK, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin 145 projesine destek verecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye destek verecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarının sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
SUBÜ öğrencilerinin hazırladığı 145 projenin, TÜBİTAK'ın "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde destek almaya hak kazandığı vurgulanan açıklamada, projelerle AR-GE kültürü kazanacak öğrencilerin, ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ'nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler" kategorisinde değerlendirildiğini belirtti.
Üniversitede proje kültürünün yavaş yavaş yerleştiğini, çok sayıda dış kaynaklı programın desteğini aldıklarını aktaran Sarıbıyık, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, artık proje kültürünün yeşerdiği bir ortamı soluduğunu bildirdi.
Sarıbıyık, öğrencilerin proje kültürü kazanmasının, Türkiye'nin geleceğinin daha da parlak olmasının yolunu açacağına değinerek, "Katma değerli ürünler üretmenin temel direklerinden birisinin, proje kültürüne sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Proje sayımızdaki büyük sıçramayı, inşallah önümüzdeki yıllarda kabul oranlarımızda da göstermek istiyoruz. Emek veren her bir öğrencimize ve danışmanlık yapan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."
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