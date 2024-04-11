Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmleri - Son Dakika
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Teknoloji

Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmleri

Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmleri

Son yıllarda teknolojinin büyük bir sıçrama yapması, sinema sektörünü de derinden etkiledi. Yenilikçi grafikler ve etkileyici görsel efektler sayesinde yapılan filmler, izleyicileri adeta büyülüyor. Bu, yapımların hasılat rakamlarına da yansıyor. İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri... Avatar, Avengers: Endgame ve Avatar: Suyun Yolu gibi yapımlar listede yer alıyor.

11.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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Son yıllarda teknolojinin büyük bir sıçrama yapması, sinema sektörünü de derinden etkiledi. Yenilikçi grafikler ve etkileyici görsel efektler sayesinde yapılan filmler, izleyicileri adeta büyülüyor. Bu, yapımların hasılat rakamlarına da yansıyor. İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri…

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri

Kısa süre önce paylaşılan tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesine baktığımızda 2009'da vizyona giren Avatar'ın zirvede yer aldığını görüyoruz. Yapımın toplamda 2 milyar 923 milyon 706 bin dolar hasılat elde ettiği görünüyor.

Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmleri

İkinci ve üçüncü ise sırasıyla Avengers: Endgame (2019) ve Avatar: Suyun Yolu (2022). Söz konusu iki yapım, sırasıyla 2 milyar 799 milyon 439 bin dolar ve 2 milyar 320 milyon 250 bin dolar hasılat yaptı. Hemen ardından onları takip eden Titanic (1997) ise 2 milyar 264 milyon 750 bin dolar hasılatla dördüncü sıraya adını yazdırıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri şu şekilde sıralandı;

SıraFilmHasılat1Avatar (2009)2 milyar 923 milyon 706 bin dolar2Avengers: Endgame (2019)2 milyar 799 milyon 439 bin dolar3Avatar: Suyun Yolu (2022)2 milyar 320 milyon 250 bin dolar4Titanic (1997)2 milyar 264 milyon 750 bin dolar5Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)2 milyar 71 milyon 310 bin dolar6Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)2 milyar 52 milyon 415 bin dolar7Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (2021)1 milyar 921 milyon 847 bin dolar8Jurassic World (2015)1 milyar 671 milyon 537 bin dolar9Aslan Kral (2019)1 milyar 663 milyon 79 bin dolar10Yenilmezler (2012)1 milyar 520 milyon 538 bin dolar11Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)1 milyar 515 milyon 342 bin dolar12Top Gun: Maverick (2022)1 milyar 495 milyon 696 bin dolar13Karlar Ülkesi 2 (2019)1 milyar 453 milyon 683 bin dolar14Barbie (2023)1 milyar 445 milyon 638 milyon dolar15Yenilmezler 2 (2015)1 milyar 405 milyon 18 bin dolar16Karlar Ülkesi (2013)1 milyar 397 milyon 45 bin dolar17Süper Mario Kardeşler Filmi (2023)1 milyar 300 milyon dolar18Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)1 milyar 300 milyon dolar19Black Panther (2018)1 milyar 350 milyon dolar20Star Wars: Son Jedi (2017)1 milyar 330 milyon dolar21Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)1 milyar 310 milyon dolar22Güzel ve Çirkin (2017)1 milyar 270 milyon dolar23İnanılmaz Aile 2 (2018)1 milyar 240 milyon dolar24Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)1 milyar 230 milyon dolar25Iron Man 3 (2013)1 milyar 210 milyon dolar26Minions (2015)1 milyar 160 milyon dolar27Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)1 milyar 160 milyon dolar28Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)1 milyar 160 milyon dolar29Aquaman (2018)1 milyar 150 milyon dolar30Skyfall (2012)1 milyar 140 milyon dolar

Kaynak: Shiftdelete

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