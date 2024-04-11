Son yıllarda teknolojinin büyük bir sıçrama yapması, sinema sektörünü de derinden etkiledi. Yenilikçi grafikler ve etkileyici görsel efektler sayesinde yapılan filmler, izleyicileri adeta büyülüyor. Bu, yapımların hasılat rakamlarına da yansıyor. İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri…
Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri
Kısa süre önce paylaşılan tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesine baktığımızda 2009'da vizyona giren Avatar'ın zirvede yer aldığını görüyoruz. Yapımın toplamda 2 milyar 923 milyon 706 bin dolar hasılat elde ettiği görünüyor.
İkinci ve üçüncü ise sırasıyla Avengers: Endgame (2019) ve Avatar: Suyun Yolu (2022). Söz konusu iki yapım, sırasıyla 2 milyar 799 milyon 439 bin dolar ve 2 milyar 320 milyon 250 bin dolar hasılat yaptı. Hemen ardından onları takip eden Titanic (1997) ise 2 milyar 264 milyon 750 bin dolar hasılatla dördüncü sıraya adını yazdırıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Jon Snow'lu yeni Game Of Thrones dizisinden kötü haber geldi!
Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmleri - Son Dakika Game of Thrones'daki Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington, Game of Thrones yan dizisi ve MCU'daki Kara Şövalye karakteriyle ilgili gelecek projelerin belirsiz olduğunu açıkladı. Jon Snow'u anlatan spin-off dizisi şu anda geliştirilmiyor ve Kara Şövalye karakteriyle ilgili herhangi bir proje planlanmamış durumda. Hayranlar, resmi duyuruları beklemek zorunda kalacaklar. Japonya'daki bilim insanları, harici bir güç kaynağı gerektirmeyen, sıradan grafit malzemeden yapılmış bir yüzen platform geliştirdi. Bu yeni buluş, grafitin doğal olarak yüksek diyamanyetik özellikleri sayesinde mümkün oldu. Havada duran grafit ev eşyaları, mıknatıslar üzerinde kısa bir süre süzülebilir, ancak grafit üzerinden geçen elektrik akımları enerji kaybına neden olur ve levite edilen nesnenin düşmesine yol açar. Araştırmacılar, grafit parçacıklarını elektriksel olarak yalıtıcı olan silika ile kapladılar ve ardından silika kaplı grafit parçacıklarını balmumuyla karıştırıp levha haline getirdiler. Bu yeni platform sistemi, güç, ivme ve yerçekimi ölçen yeni tür sensörlere yol açabilir. Ancak uygulamada bazı sınırlamalar mevcut ve bu teknolojinin yaygınlaşması için çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. TSMC, gelecekteki Apple çiplerinin üretimi için 2nm ve 1.4nm çiplerin üretimine doğru ilerliyor. Apple'ın yeni nesil çiplerinin seri üretimi 2025'in ikinci yarısında başlayacak. TSMC'nin Arizona'daki fabrikası da 2nm üretimine katılacak. Apple'ın önümüzdeki çiplerde de TSMC'nin en son teknolojilerini kullanması bekleniyor. Apple, Watch Ultra ile akıllı saat dünyasının en dayanıklı modellerinden birini sunuyor. Suya dayanıklılık, batarya ve ekranıyla dikkat çeken saat, son olarak oyun oynanmak için kullanıldı. Bir mühendis, Watch Ultra'ya Android yükleyerek bazı eski oyunları çalıştırdı. Reddit kullanıcısı, Watch Ultra'da Android çalıştırarak Game Boy Advance oyunlarını oynadı. DualSense kontrolcüsü ve My Boy! emülatörü kullanılarak oyunlar Watch Ultra'nın ekranında oynandı. Ancak küçük ekran ve düğmeler oyun deneyimini olumsuz etkiledi. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, son teknoloji ürünü olan Insta360 Ace Pro aksiyon kamerasını detaylı bir şekilde inceledi. Kamera kutu içeriği, taşınabilirlik, hafiflik ve özellikleri vurgulandı. Ace Pro, sektörde ilk Tip 1/1.3 görüntü sensörüne sahip olup 8K video çekebilme, 48 megapiksel fotoğraf çekebilme ve su geçirmezlik gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, hızlı şarj özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Insta360, Ace ve Ace Pro modelleriyle yapay zeka destekli özellikler sunarak çekim ve düzenleme deneyimini dönüştürmeyi hedeflemektedir. Apple, geçen sene iPhone 15 serisini tanıttı ve bu yıl iPhone 16 serisi ile karşımıza çıkacak. iPhone 16 Pro Max'in özellikleri hakkında sızan bilgilere göre, cihaz daha büyük bir ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera, Qualcomm X75 modem ve yeni bir renk seçeneği gibi özelliklere sahip olacak. Xiaomi yönetimi, yeni elektrikli araçları SU7'nin dijital olarak modifiye edilmesinin sakıncalı sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şirket, aracın bilgisayar sisteminin fazla kurcalanmaması gerektiğini vurgulayarak güvenli sürüş deneyimini ön plana çıkardı. Xiaomi SU7, büyük bir satış başarısı elde ederek şirketin hisse değerine olumlu katkı sağladı. Samsung, EVO ve PRO serisi microSD kartlarının yeni sürümlerini tanıttı. Yeni modeller, bir önceki nesle göre daha yüksek performans sunacak ve saniye başına hız seviyesi artırıldı. EVO Select ve EVO Plus modelleri 160MB/s okuma hızına ulaşabilirken, PRO Plus modelleri ise 180MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızına sahip olacak. Ürünlerin fiyatları ise belirlendi.
SıraFilmHasılat1Avatar (2009)2 milyar 923 milyon 706 bin dolar2Avengers: Endgame (2019)2 milyar 799 milyon 439 bin dolar3Avatar: Suyun Yolu (2022)2 milyar 320 milyon 250 bin dolar4Titanic (1997)2 milyar 264 milyon 750 bin dolar5Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)2 milyar 71 milyon 310 bin dolar6Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)2 milyar 52 milyon 415 bin dolar7Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (2021)1 milyar 921 milyon 847 bin dolar8Jurassic World (2015)1 milyar 671 milyon 537 bin dolar9Aslan Kral (2019)1 milyar 663 milyon 79 bin dolar10Yenilmezler (2012)1 milyar 520 milyon 538 bin dolar11Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)1 milyar 515 milyon 342 bin dolar12Top Gun: Maverick (2022)1 milyar 495 milyon 696 bin dolar13Karlar Ülkesi 2 (2019)1 milyar 453 milyon 683 bin dolar14Barbie (2023)1 milyar 445 milyon 638 milyon dolar15Yenilmezler 2 (2015)1 milyar 405 milyon 18 bin dolar16Karlar Ülkesi (2013)1 milyar 397 milyon 45 bin dolar17Süper Mario Kardeşler Filmi (2023)1 milyar 300 milyon dolar18Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)1 milyar 300 milyon dolar19Black Panther (2018)1 milyar 350 milyon dolar20Star Wars: Son Jedi (2017)1 milyar 330 milyon dolar21Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)1 milyar 310 milyon dolar22Güzel ve Çirkin (2017)1 milyar 270 milyon dolar23İnanılmaz Aile 2 (2018)1 milyar 240 milyon dolar24Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)1 milyar 230 milyon dolar25Iron Man 3 (2013)1 milyar 210 milyon dolar26Minions (2015)1 milyar 160 milyon dolar27Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)1 milyar 160 milyon dolar28Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)1 milyar 160 milyon dolar29Aquaman (2018)1 milyar 150 milyon dolar30Skyfall (2012)1 milyar 140 milyon dolar
Son Dakika › Teknoloji › Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmleri - Son Dakika
Game of Thrones'daki Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington, Game of Thrones yan dizisi ve MCU'daki Kara Şövalye karakteriyle ilgili gelecek projelerin belirsiz olduğunu açıkladı. Jon Snow'u anlatan spin-off dizisi şu anda geliştirilmiyor ve Kara Şövalye karakteriyle ilgili herhangi bir proje planlanmamış durumda. Hayranlar, resmi duyuruları beklemek zorunda kalacaklar.
Japonya'daki bilim insanları, harici bir güç kaynağı gerektirmeyen, sıradan grafit malzemeden yapılmış bir yüzen platform geliştirdi. Bu yeni buluş, grafitin doğal olarak yüksek diyamanyetik özellikleri sayesinde mümkün oldu. Havada duran grafit ev eşyaları, mıknatıslar üzerinde kısa bir süre süzülebilir, ancak grafit üzerinden geçen elektrik akımları enerji kaybına neden olur ve levite edilen nesnenin düşmesine yol açar. Araştırmacılar, grafit parçacıklarını elektriksel olarak yalıtıcı olan silika ile kapladılar ve ardından silika kaplı grafit parçacıklarını balmumuyla karıştırıp levha haline getirdiler. Bu yeni platform sistemi, güç, ivme ve yerçekimi ölçen yeni tür sensörlere yol açabilir. Ancak uygulamada bazı sınırlamalar mevcut ve bu teknolojinin yaygınlaşması için çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
TSMC, gelecekteki Apple çiplerinin üretimi için 2nm ve 1.4nm çiplerin üretimine doğru ilerliyor. Apple'ın yeni nesil çiplerinin seri üretimi 2025'in ikinci yarısında başlayacak. TSMC'nin Arizona'daki fabrikası da 2nm üretimine katılacak. Apple'ın önümüzdeki çiplerde de TSMC'nin en son teknolojilerini kullanması bekleniyor.
Apple, Watch Ultra ile akıllı saat dünyasının en dayanıklı modellerinden birini sunuyor. Suya dayanıklılık, batarya ve ekranıyla dikkat çeken saat, son olarak oyun oynanmak için kullanıldı. Bir mühendis, Watch Ultra'ya Android yükleyerek bazı eski oyunları çalıştırdı. Reddit kullanıcısı, Watch Ultra'da Android çalıştırarak Game Boy Advance oyunlarını oynadı. DualSense kontrolcüsü ve My Boy! emülatörü kullanılarak oyunlar Watch Ultra'nın ekranında oynandı. Ancak küçük ekran ve düğmeler oyun deneyimini olumsuz etkiledi.
SDN Kurucusu Hakkı Alkan, son teknoloji ürünü olan Insta360 Ace Pro aksiyon kamerasını detaylı bir şekilde inceledi. Kamera kutu içeriği, taşınabilirlik, hafiflik ve özellikleri vurgulandı. Ace Pro, sektörde ilk Tip 1/1.3 görüntü sensörüne sahip olup 8K video çekebilme, 48 megapiksel fotoğraf çekebilme ve su geçirmezlik gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, hızlı şarj özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Insta360, Ace ve Ace Pro modelleriyle yapay zeka destekli özellikler sunarak çekim ve düzenleme deneyimini dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Apple, geçen sene iPhone 15 serisini tanıttı ve bu yıl iPhone 16 serisi ile karşımıza çıkacak. iPhone 16 Pro Max'in özellikleri hakkında sızan bilgilere göre, cihaz daha büyük bir ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera, Qualcomm X75 modem ve yeni bir renk seçeneği gibi özelliklere sahip olacak.
Xiaomi yönetimi, yeni elektrikli araçları SU7'nin dijital olarak modifiye edilmesinin sakıncalı sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şirket, aracın bilgisayar sisteminin fazla kurcalanmaması gerektiğini vurgulayarak güvenli sürüş deneyimini ön plana çıkardı. Xiaomi SU7, büyük bir satış başarısı elde ederek şirketin hisse değerine olumlu katkı sağladı.
Samsung, EVO ve PRO serisi microSD kartlarının yeni sürümlerini tanıttı. Yeni modeller, bir önceki nesle göre daha yüksek performans sunacak ve saniye başına hız seviyesi artırıldı. EVO Select ve EVO Plus modelleri 160MB/s okuma hızına ulaşabilirken, PRO Plus modelleri ise 180MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızına sahip olacak. Ürünlerin fiyatları ise belirlendi.
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