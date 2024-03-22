Turkcell 2023 Yılında Büyüme Kaydetti

Teknoloji

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Turkcell, 2023 yılına ait finansal raporlarını ve 2024 yılı hedeflerini paylaştı. Şirketin performansı ve hedefleri hakkında düzenlenen basın toplantısında, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç önemli açıklamalarda bulundu.

Turkcell 2023 yılını nasıl geçirdi?

Turkcell 2023 yılını nasıl geçirdi? GSM operatörleri arasında rekabet artarken, Turkcell de geçtiğimiz yılı başarılı bir şekilde tamamladığını açıkladı. 2023 yılı itibarıyla şirketin geliri katlanarak büyüdü. Ayrıca Ukrayna- Rusya savaşına rağmen beklentileri aşmayı başardı.

Turkcell Genel Müdürü @AliTahaKoc, geçen yılı değerlendiriyor ve yeni hedeflerini paylaşıyor. Bu etkinlikten özel bir video hazırlayacağım. pic.twitter.com/YQwygE8UDT — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) March 21, 2024

2023 yılında enflasyon hesaplarına göre yüzde 14.6 oranında reel büyüme kaydettiklerini ve gelirlerini 7.1 milyar TL artırarak 43.9 milyar TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Şirketin net karı ise yüzde 82.5 oranında artarak 12.6 milyar TL oldu.

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Turkcell, mobil ödeme ve dijital servisler alanında da güçlü büyüme rakamları elde etti. Şirket, mobil alanda açık ara lider konumunu koruduğunu ifade etti. 2023 verilerine göre Turkcell'in fiber abone sayısı 169 bin arttı.

Turkcell 2024 yılına ilişkin hedefleri de paylaştı. Buna göre şirketin yıllık gelir büyümesinin enflasyonun üzerinde olacağı ve yatırımların gelir oranının yüzde 23 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Turkcell'in stratejik öncelikleri arasında veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik alanları bulunuyor. Şirket, yürüttüğü yatırımlarla Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla üretilen enerjinin, şirket tüketiminin yüzde 60'ını karşılaması hedefleniyor.

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