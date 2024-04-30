Turkcell 30. Yıl Kampanyası: GB ve Dakikalar İkiye Katlanıyor!

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Turkcell, kuruluşunun 30. yılını özel bir kampanya ile kutluyor. Bu kampanya kapsamında Turkcell, müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanyanın detaylarına göre aboneler, paketlerindeki GB miktarını ve dakika sayısını ikiye katlayarak daha fazla kullanım imkanı elde ediyorlar. Ayrıca gençlere yönelik sinema ve yemek gibi faydalar da sunulacak ve bu kampanyalar yıl boyunca devam edecek.

Turkcell 30. yıl kampanyası nasıl kullanılır?

Tabii ki bu kampanyadan yararlanabilmek için bir Turkcell kullanıcısı olmanız gerekiyor. Diyelim ki tarifenizde 250 SMS, 1000 DK ve 14 GB internet kullanım hakkı bulunuyor. Turkcell 30. Yıl kampanyasını uyguladığınızda bunlar ikiye katlanacak ve 500 SMS, 2000 DK ve 28 GB internet kullanım hakkınız olacak.

Turkcell 30. yıl kampanyasından yararlanmak için:

Telefonunuzun standart SMS uygulamasını açın,

Yeni bir SMS oluşturun,

Gönderici kısmına 2222 yazın,

Mesaj kısmına 30YIL yazın,

Mesajı gönderin.

İşlem bu kadar. Bunu yaptığınız takdirde Turkcell'den şöyle bir SMS alacaksınız:

"Turkcell den 30. Yıl Kampanyası! Kampanya kapsamında bir ay geçerli olacak şekilde yurt içi her yöne 250 SMS, 1000 DK, 14 GB hediyeleriniz hattınıza tanımlanmıştır. Tanımlanan tüm hediye paketlerinizi Turkcell uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz."

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Turkcell'in de dediği gibi bu kampanyadan elde ettiğiniz dakikalar, SMS'ler ve gb'lar sadece 1 ay boyunca geçerli olacak. Ancak bu yılın tamamı Turkcell'in otuzuncu yılı olduğu için yılın geri kalanında da farklı, çeşitli kampanyalar sunulacak.

Siz de bu adımları takip edip SMS, DK ve GB'larınızın ne kadar olduğunu bizlerle aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.