Soğuk Savaş dönemleri denince aklınıza gelen ilk ülke muhtemelen Rusya'dır. Özellikle bu dönemin teknolojilerine meraklı insanların aklına dev antenler, karmaşık radyo ağları, futüristik yapıda dizayn edilmiş dev silahlar gelecektir. Bu dönemin bitişini simgeleyen Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan Türkiye çekildiğini duyurdu. Peki AKKA Anlaşması nedir? Bizler için ne anlam ifade ediyor? İşte detaylar…
AKKA Anlaşması nedir? Türkiye ve Avrupa için ne anlama geliyor?
AKKA Anlaşması yani Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, 1990 yılında Soğuk Savaş'ın resmen sona erdiğini gösteren bir öneme sahip. Savaş döneminin bitişiyle birlikte aslında Avrupa'da bir güç dengesi problemi yaşanıyor. Özelliklede birbirine komşu olan ülkeler ve Rusya ile sürekli güç çatışmalarının yaşanmasıyla birlikte aslında sınır güvenlikleri de tehdit altına giriyor.
Bu kapsamda Avrupalı ülkeler bir araya gelerek AKKA Anlaşması'nı yapıyor. Bu anlaşma kapsamında Avrupa'da konuşlandırılabilecek tank, top, zırhlı araç ve uçak sayısı sınırlandırılıyor. Ayrıca bahsi geçen askeri araçların konumları hakkında da düzenlemeler içeriyor.
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Anlaşma bugün itibariyle 29 ülkeden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye anlaşmadan çekildiğini bildirdi. Bu kararla birlikte artık Türkiye bundan sonraki süreçte 5 adet konvansiyonel silah üretimi yapabilecek ve bahsi geçen silahların üretim adetleri gibi bilgileri paylaşmayacak. Bahsi geçen bu konvansiyonel silahlar muharebe tanklarını, muhbir uçakları, toplar, saldırı helikopterleri gibi silahları kapsıyor.
Peki siz Türkiye'nin AKKA Anlaşması'ndan çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz. Sizce bu anlaşmadan çekilmek doğru bir karar mı? Bu anlaşmanın tam bağımsızlık ilkesi ile ilgili alakası sizce nedir? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye AKKA Anlaşması'ndan çekildi - Son Dakika
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