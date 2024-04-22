Türkiye\'nin Otomotiv Sektöründe Üretim, İhracat ve Pazar Rakamları Arttı

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Türkiye'nin otomotiv sektörünü takip eden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri paylaştı. OSD'nin raporuna göre, Ocak-Mart döneminde üretim, ihracat ve pazar rakamları geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. İşte rakamlar.

2024'ün ilk çeyreğinde 9,2 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı

Otomotiv Sanayii Derneği'nin hazırladığı rapor; ülkemizdeki toplam otomotiv üretimin bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artarak 377 bin 70 adede ulaştığını ortaya koydu. Bu kapsamda en yüksek artışı yüzde 7 ile 238 bin 274 adetlik üretime sahip olan otomobil grubu gösterdi. Toplam üretim traktörler dahil olmak üzere 390 bin 925 adede çıktı.

Yılın ilk üç ayında ticari araç üretimi yüzde 4 azaldı. Ayrıca hafif ticari araç grubu üretimindeki düşüş oranı ise yüzde 5 civarında seyretti. Bunun aksine, ağır ticari araç üretimindeki artış yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanımı yüzde 77'ye ulaşmış durumda.

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OSD rakamlarına göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 büyüdü. Toplam ihracatın 256 bin 511 adet olduğu dönemde, otomobil ihracatında yüzde 2'lik daralma yaşandı. Ancak ticari araç ihracatındaki artış oranı yüzde 5 olarak kaydedildi.

Türkiye'deki satışların da arttığını söylemek mümkün. Otomotiv pazarındaki satışlar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artışla 307 bin 461 adet seviyesine ulaştı. Otomobildeki artış oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

OSD'ye ek olarak Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) verilerine göre ise toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, euro bazında ise yüzde 3 büyüdü. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen toplam ihracat tutarı 9,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

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