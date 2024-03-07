Türksat AŞ\'nin desteğiyle IT Forum CxO başladı

Türksat AŞ'nin iletişim desteği verdiği teknoloji etkinliği "IT Forum CxO", Kocaeli'de başladı.
Bilişim Vadisi'nde bu yıl altıncısı düzenlenen etkinliğe, teknoloji, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim, enerji, giyim, gıda gibi sektörlerden 600'ü aşkın üst düzey yönetici katılıyor. Forumda, 15 ülkeden kamu kurumu, operatör, banka ve medya kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra veri bilimciler ve iş analistleri de yer alıyor.
Gün boyu devam edecek forumda, bu yılın trend teknolojileri, 5G, IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, akıllı şehirler, mobilite, finans teknolojileri, biyoteknoloji ve son teknoloji vaka çalışmaları gibi konular ele alınıyor.
"Temel hedefimiz bir ekosistem geliştirmek"
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmeye çalışan, girişimci, yenilikçi, inovatif, özgün ürünler ve teknoloji üreten Türkiye hedefiyle kurularak yoluna devam ettiğini söyledi.
Tüzgen, 4 kampüste 600'ün üzerinde firma ve 800'ün üzerinde AR-GE ve yazılım personeliyle faaliyetlerine devam ettiklerini aktararak, "Temel hedefimiz bir ekosistem geliştirmek. Biz kendimiz bir teknoloji geliştiriyor veya üretiyor değiliz. Girişimcilerimize, AR-GE firmalarımıza ihtiyaç duydukları şartları saylayalım ve Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi güçlensin diye uğraşıyoruz." diye konuştu.
AR-GE ve girişimciler tarafından kurulması planlanan, fikir aşamasındaki firmalara birçok konuda destek vererek önlerindeki engeli kaldırdıklarını dile getiren Tüzgen, buna yönelik çalışmalardan bahsetti.
Organizasyon şirketinin iş geliştirme direktörü Dilan Ekinci ise netwoork olanaklarıyla firmalara iş ortaklıkları ve partnerlikler kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Ekinci, etkinlikte her yıl en fazla eğilim gösterilen teknolojileri ele aldıklarına değinerek, "Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi'ndeyiz. Alanında uzman birçok konuşmacıyı ağırladık. Bunun dışında marka değeri yüksek birçok sponsor dahil oldu. Her sene etkinliğimizde tutulan teknolojileri ele alıyoruz. Katılımcılarımız ve konuşmacılarımızın öngörülerini dinliyoruz. Bunun haricinde katılımcılarımız teknolojileri dinlemek yerine deneyimleme fırsatı da buluyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › Türksat AŞ'nin desteğiyle IT Forum CxO başladı - Son Dakika
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