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Uber, yeni ek ücret tarifesini duyurdu - Son Dakika
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Uber, yeni ek ücret tarifesini duyurdu

Uber, 11 Aralık itibarıyla her yolculuk için 20 TL sabit hizmet bedeli alacak. Bu ücret, nakit ve kredi kartı ödemelerinde geçerli olacak ve yolculuk özetinde belirtilecek. Türkiye'deki yasal düzenlemeler nedeniyle Uber'in faaliyetleri bazen askıya alınmıştı.

Uber, yeni ek ücret tarifesini duyurdu
11.12.2023 - 17:14,
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Ülkemizde taksi taşımacılığı hizmeti veren online platform Uber, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde yeni ek ücret tarifesini duyurdu. 70 TL indi bindi ücreti olan yolculuklara artık daha fazla ücret ödenecek.

Uber artık ek ücret alacak

Uber, 11 Aralık Pazartesi (bugün) gününden itibaren, Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen her yolculuk için 20 TL tutarında sabit bir hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklemeye başlayacak.

Bu hizmet bedeli, hem nakit ödemelerde hem de uygulama içi kredi kartı ödemelerinde geçerli olup, yolculuk özetinde açıkça belirtilecek. Kredi kartı ile yapılan yolculuklarda, hizmet bedeli otomatik olarak yolculuk ücretine yansıtılacak. Nakit ödemelerde ise sürücü, Uber adına tahsil edilecek sabit hizmet bedelini yolculuk ücretine ekleyecek.

Dünyanın her tarafında bu şekilde sabit ek ücret alındığını belirten Uber, mesafe ve süreden bağımsız 20 TL'nin sabit bir ücret olduğunu açıkladı.

Uber'in Türkiye geçmişinde neler oldu?

Uber, Türkiye'de 2014 yılından beri hizmet veren bir mobil uygulama tabanlı taşımacılık platformu olarak bizlerle. Ancak, Türkiye'de yasal düzenlemeler ve mevzuat nedeniyle Uber'in faaliyetleri bir süreliğine askıya alınmıştı. Bu süreçte, Uber'in Türkiye'deki hizmetleri durdurulmuş ve yeniden düzenlemeler için görüşmeler yapılmıştı.

Uber, Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi kullanıcıların mobil uygulama aracılığıyla taksi benzeri hizmetler almasını sağlıyor. Uygulama, kullanıcıların yakındaki sürücüleri ve araçları bulmalarına, yolculuklarını planlamalarına ve ödemelerini elektronik olarak yapmalarına olanak tanıyor.

Ancak, Türkiye'de taksi endüstrisi ve bu alandaki yasal düzenlemeler nedeniyle Uber'in faaliyetleri bazen tartışmalı oldu. Yerel taksicilerin protestoları ve yasal düzenlemeler, Uber'in Türkiye'deki operasyonlarını etkilemiş ve platformun faaliyetlerinin belirli dönemlerde askıya alınmasına yol açtı.

Yasal düzenlemeler ve yerel mevzuat çerçevesinde, Uber'in Türkiye'deki faaliyetleri ve hizmetleri sürekli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Platformun yeniden düzenlemeler sonucunda tekrar hizmete girmesi veya belirli koşullara göre faaliyet göstermesi ise uzun bir süreç aldı ve sadece taksi platformuna evrildi.

Kaynak: Shiftdelete
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