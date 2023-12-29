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Ubisoft, Rainbow Six Mobile için yeni çıkış tarihi duyurdu - Son Dakika
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Ubisoft, Rainbow Six Mobile için yeni çıkış tarihi duyurdu

Ubisoft, Rainbow Six Mobile oyununu 2024 yılına erteledi. Oyunun beta sürecinde yaşanan gecikmeler ve sorunlar nedeniyle erteleme kararı alındı. Oyun, taktiksel ilerlemeye önem veren bir yapıya sahip olacak ve çeşitli yenilikler sunacak.

Ubisoft, Rainbow Six Mobile için yeni çıkış tarihi duyurdu
29.12.2023 - 12:28,  Güncelleme: 12:29
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Ubisoft, Rainbow Six Mobile için yeni bir erteleme kararı aldı. Firma, Pubg ve Call of Duty Mobile'in en büyük rakibi olması beklenen oyunu 2024 yılına erteledi. Ancak bu Rainbow Six Mobile çıkış tarihi için alınan ilk erteleme değil.

Ubisoft, Rainbow Six Mobile için yeni çıkış tarihi duyurdu

İki yıl önce duyurusu yapılan Rainbow Six oyunu, beta sürecini bir türlü geçemedi. Oyun şu an için İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde beta aşamasında. Daha önce 2023'te gelmesi beklenen Rainbow Six Mobile yeni çıkış tarihi Eylül 2024 oldu.

Peki ama Ubisoft, iddialı oyunu neden sürekli erteliyor? Yaklaşık iki yıldır beta sürecinde olan oyun gecikmeler, kötü oyun kontrolleri ve yapay zeka sorunları ile boğuşuyor. Beta sürecinde bu hataların sürekli tekrar etmesi sonrası Ubisoft'un bu kararı aldığı teoriler arasında.

Ubisoft, Rainbow Six Mobile için yeni çıkış tarihi duyurdu

Burada en büyük endişe, Rainbow Six oyununun bir sene içinde hazır olup olmayacağı. Her ne kadar Rainbow Six hazır olmasa da oynanış açısından önemli yenilikler sunma peşinde. Tom Clancy's Rainbow Six Siege'nin mobil versiyonu olan oyun, taktiksel ilerlemenin önemli olduğu bir yapıya sahip olacak.

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Oyunda 5 kişilik saldıran ve savunan şeklinde iki takım mücadele ediyor. Bu takımların her biri oyun tarafından sunulan operatörleri takıma ekliyor. Oyunda da bu operatörler karşımıza çıkacak. Yine mobil oyunda PC'de olduğu gibi kırılabilir eşyaların da olması bekleniyor. Mobil versiyonda PC'den bildiğimiz Bank, Border ve Clubhouse haritaları da yer alacak. Ancak çıkış tarihine kadar daha fazla haritanın da karşımıza çıkması olası. Şu ana kadar ortaya çıkan operatörler ise şu şekilde:

Saldıran takım

Ash

Sledge

Twitch

Thermite

Hibana

Ying

Glaz

Thatcher

Attacking Recruit

Dokkaebi

Savunan takım

Caveira

Bandit

Smoke

Valkyrie

Mute

Rook

Jager

Kapkan

Defending Recruit

Oldukça farklı bir oynanışa sahip olan oyunun, Eylül 2024'e kadar hazır olup olmayacağı da merak konusu. Rainbow Six Mobile yeni çıkış tarihi için neler düşünüyorsunuz? Sizce oyun Eylül 2024'e kadar hazır hale gelir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
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