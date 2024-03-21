Ubisoft\'un yapay zeka ile NPC diyalogları oluşturma girişimi eleştirileri beraberinde getiriyor

Ubisoft'un yapay zeka ile NPC diyalogları oluşturma girişimi, pek çok kişinin endişelerini doğrular nitelikte. Ubisoft'un oyunları zaten en ifade dolu veya ilgi çekici NPC'lere sahip olmadığı için, yapay zeka tarafından oluşturulan diyalogların onları daha da sıkıcı hale getireceği düşünülüyor.
Ubisoft, yapay zeka ile üretilen NPC diyaloglarını tanıttı
Ubisoft, geçen yıl bir yazar tarafından oluşturulan kişiliklere sahip NPC'ler için yapay zeka tarafından üretilen diyaloglar oluşturabilecek bir yapay zeka aracı üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden 'NEO NPCs' adında bir araştırma projesini duyurdu.
Bu duyuruda, bir yazar tarafından karakteri oluşturulan Bloom adında genel bir NPC ile birinin konuşmasını gösterdi. Ubisoft'un yapay zeka tarafından üretilen NPC diyalogları hakkındaki duyurusuna gelen tepkiler şaşırtıcı olmadı.
Ubisoft'tan şok açıklama! Bu oyunun yenisi çıkmayabilir
Binlerce kişi Ubisoft'un tweet'ine, bu fikrin ne kadar kötü olduğunu ve devam etmemesi gerektiğini belirten yorumlar yazdı. Eleştiriler, oyunların sanat ve kişisel hikayeler anlatmak yerine bilgisayar tarafından oluşturulmuş diyaloglarla dolu olmaması gerektiğini vurguluyor.
Bazıları, yapay zeka diyaloglarıyla kötüleşebilecek ikonik oyunlardaki unutulmaz NPC etkileşimlerine işaret ediyor. Ubisoft, bu özelliğin popüler olmamasına rağmen, yine de gururla tanıtımını yapıyor. Bu, büyük olasılıkla, gelecekte tam teşekküllü bir Ubisoft oyununa kimse istemese bile entegre edileceği anlamına geliyor.
Ubisoft'un bu yapay zeka NPC modeli, oyun dünyasında teknolojinin sınırlarını zorluyor ve dijital etkileşimlerin geleceğine yönelik tartışmaları ateşliyor. Ubisoft'un yapay zeka tarafından oluşturulan NPC diyaloglarına yönelik ilk girişimi, genel olarak oyuncu topluluğundan olumsuz tepkiler alarak, video oyunlarındaki yapay zeka kullanımının sınırlarını ve zorluklarını gözler önüne serdi.
Oyuncuların hayal kırıklığı ve eleştirileri, gerçekçi ve etkileyici karakter diyaloglarının önemini vurguluyor ve yaratıcı insan dokunuşunun yerini alabilecek bir teknolojinin henüz olgunlaşmadığını gösteriyor. Bu durum, geliştiriciler için karakter yaratma ve hikaye anlatımı konusunda daha fazla çaba gerektirdiğinin bir işareti olabilir.
Aynı zamanda, teknolojik yeniliklerin yanı sıra insan yaratıcılığının ve sanatının video oyunlarındaki vazgeçilmez rolünü de hatırlatıyor. Ubisoft'un bu deneyimi, yapay zekanın potansiyelini keşfetme ve oyun dünyasında nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği konusunda önemli bir ders sunuyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Ubisoft'un yapay zeka ile NPC diyalogları oluşturma girişimi eleştirileri beraberinde getiriyor - Son Dakika
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