Ulu Camii\'nde Dijital Rehber Dönemi

Kütahya'nın önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Ulu Camii'nde, ziyaretçilerin camide bulunan eserleri daha yakından tanıyabilmesi amacıyla Karekod Destekli Dijital Rehber Sistemi uygulamaya alındı.

Hayata geçirilen proje kapsamında cami içerisinde bulunan hat sanatı eserleri dijital ortama taşınarak karekodlarla erişilebilir hale getirildi. Ziyaretçiler, mobil cihazlarıyla karekodları okutarak eserlerin tarihçesi, anlamı, estetik özellikleri ve kültürel değeri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Yeni sistem sayesinde Ulu Camii'ni ziyaret edenler yalnızca tarihi yapıyı gezmekle kalmayacak, camide yer alan hat eserlerinin taşıdığı manevi ve kültürel zenginliği de dijital ortamda keşfetme fırsatı bulacak. Böylece ziyaretçilere daha bilinçli ve kapsamlı bir gezi deneyimi sunulması hedefleniyor.

Kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan projenin ilerleyen dönemlerde Kütahya'daki diğer tarihi camilerde de uygulanması planlanıyor. Bu sayede şehrin önemli dini ve kültürel yapılarının dijital rehber sistemi aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Proje, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kütahya İl Müftülüğü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde hayata geçirildi.

Yetkililer, uygulamanın kültür turizmine de önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tarihi camilerde bulunan hat sanatı eserlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının ve ziyaretçilerin bilinçli bir kültür gezisi gerçekleştirmesinin amaçlandığını ifade etti. Proje ile Kütahya'nın tarihi ve manevi mirasının dijital teknolojiler aracılığıyla tanıtılması ve şehrin kültür turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA