Uncharted 2 Filminin Senaryosu Tamamlandı, Çekimlere Yakında Başlanacak

Film endüstrisinde oyun uyarlamalarına yönelik biraz önyargı olsa da son zamanlarda bu tabu yıkılıyor. Naughty Dog'un sevilen oyun serisine dayanan 2022 yapımı filmin ardından, devam filmi heyecanla bekleniyordu. Uncharted 2 filmi prodüksiyonunun yazım aşamasına olduğunu biliyorduk ve başrol Mark Wahlberg'den iyi haber geldi.
Uncharted 2 filmi senaryosu tamamlandı, çekimlere yakında başlanacak
İlk Uncharted filmi, Mark Wahlberg tarafından canlandırılan Victor Sullivan ile birlikte hazine avı yolculuğuna çıkan Tom Holland'ın canlandırdığı Nathan Drake'in daha genç bir versiyonunu izleyicilerle tanıştırmıştı. İlk film eleştirmenlerden karışık eleştiriler alsa da, izleyicilerde iyi bir izlenim bıraktı ve dünya çapında 407 milyon dolar hasılat elde etti.
Bazı oyunların doğrudan uyarlamalarının aksine, film tanıdık karakterler ve tematik unsurlar içeren Uncharted serisinin özüne sadık kaldı. Temelleri atılan ve hikayesi açık uçlu bırakılan filmin ardından Nathan Drake'in yeni maceralarını dört gözle bekliyoruz
Geçtiğimiz günlerde Mark Wahlberg, Uncharted 2 filminin senaryosunun artık tamamlandığını doğruladı. Victor Sullivan'ı canlandıran Wahlberg, kendisine senaryonun bittiğini bildiren bir telefon aldığını açıkladı. Rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanan, Wahlberg'e Sully karakterinin imza özelliği olan bıyığını uzatmaya başlaması talimatı verildi.
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Wahlberg'in yorumları devam filminin potansiyel ilerleyişi hakkında ipucu verdi ancak kendisi çok fazla açıklama yapmamak için temkinli davrandı. Hikayeyle ilgili merakını ve heyecanını dile getiren Wahlberg, ilk filmin olumlu karşılandığını ve devamının beklendiğinin de farkında.
Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan Uncharted 2 filmi için henüz açıklanmış bir vizyon tarihi yok. Siz film için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Uncharted 2 Filminin Senaryosu Tamamlandı, Çekimlere Yakında Başlanacak - Son Dakika
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