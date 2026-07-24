Uzaktaki Gezegende Atmosfer Keşfi - Son Dakika
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Uzaktaki Gezegende Atmosfer Keşfi

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Harvardlı bilim insanları, LHS 1140b gezegeninde ilk kez atmosfer tespit etti.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma kapsamında, ilk kez başka bir yıldızın çevresindeki yaşanabilir bölgede bulunan bir gezegende atmosfer tespit edildiği bildirildi. Araştırmaya göre Dünya'dan yaklaşık 48 ışık yılı uzaklıktaki "LHS 1140b" adlı kayalık gezegenin çevresinden uzaya helyum kaçtığı değerlendirildi.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden araştırmacı Collin Cherubim'in öncülük ettiği bir araştırma ekibi, Dünya'dan yaklaşık 48 ışık yılı uzaklıktaki kayalık gezegen LHS 1140b'de atmosfer bulunduğuna ilişkin kanıt elde etti. Çalışmaları için Şili'deki Magellan Gözlemevi'ni kullanan ekip, gezegenin çevresinden uzaya helyum kaçtığını belirledi. ABD merkezli "Science" dergisinde yayımlanan çalışma, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesindeki kayalık bir gezegende atmosferin varlığını açık bir şekilde ortaya koyan ilk araştırma oldu.

Araştırmaya göre gezegen, bir kırmızı cüce yıldızın çevresinde, sıcaklık ve çevre şartları açısından gezegenin yüzeyinde suyun sıvı olarak bulunmasına elverişli olan yaşanabilir bölgesi içinde dönüyor.

Cherubim ve ekibinin geliştirdiği kuramsal model, LHS 1140b'nin helyum bakımından zengin bir üst atmosfere sahip olduğunu ve bu helyumun yavaş yavaş uzaya kaçtığını öngördü. Ekip, bu tahmini değerlendirmek için için Şili'deki Magellan Gözlemevi'nde bulunan Sıcak Kızılötesi Echelle Spektrografı'nı (WINERED) kullandı.

Çalışmanın başyazarı Cherubim, "Bir gezegenin bildiğimiz anlamda yaşamı destekleyebilmesi için atmosfer, hayati önem taşır" ifadelerini kullandı. Kısa süre önce Harvard Üniversitesi'nde Yer ve Gezegen Bilimleri alanında doktorasını tamamlayan Cherubim, gezegenin atmosferinin bütün bileşimini belirlemek ve ilerleyen dönemde gezegenin yüzeyinde okyanuslar veya yaşama elverişli başka özellikler bulunup bulunmadığını araştırmak istediklerini söyledi.

"Şimdi, Dünya dışındaki gezegenlerden en az birinin atmosferini koruduğunu biliyoruz"

Cherubim'in doktora danışmanlarından Harvard Üniversitesi Gordon McKay, Çevre Bilimi ve Mühendisliği Profesörü ve Yer ve Gezegen Bilimleri Profesörü Robin Wordsworth, "Daha yirmi yıl öncesinden Dünya benzeri başka gezegenlerin olup olmadığını merak ediyorduk. Daha sonra bunların yaygın olduğunu öğrendik ve yaşanabilir bölgede olan bazılarını keşfettik. Sıradaki soru, bunlardan hangilerinin atmosferlerini muhafaza edip etmediğiydi. Şimdi, bunlardan en az birinin atmosferini koruduğunu biliyoruz" dedi.

Keşif, Güneş sistemi dışında yaşamı destekleyebilecek şartlara sahip gezegenlerin bulunabileceğine yönelik şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, gezegenin atmosferinin muhtemelen üç milyar yıldan uzun süredir varlığını koruduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu da gezegeni, gelecekteki gözlemler açısından da değerli bir hedef haline getirdi.

Bilim insanları, daha önce yıldızların çevrelerindeki yaşanabilir bölgelerde bulunan birkaç kayalık gezegen de dahil olmak üzere binlerce gezegen keşfetmişti. Ancak bu gezegenlerin atmosfere sahip olup olmadığının belirlenmesi büyük bir güçlük oluşturuyordu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzaktaki Gezegende Atmosfer Keşfi - Son Dakika

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