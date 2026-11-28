Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarını sürdüren DijiLab'da, anatomi eğitiminde üç boyutlu öğrenmeyi desteklemek ve eğitimde dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla "OpenVetAtlas (oVa)" adlı sanal gerçeklik (VR) ve web tabanlı dijital eğitim platformu geliştirildi.

Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteğiyle yürütülen proje (ADÜ-BAP VTF-25001) kapsamında kurulan DijiLab bünyesinde, projenin tamamlanmasının ardından da yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Anatomi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Eren Özgürcan Yavaş'ın ortaya koyduğu fikirle başlatılan bağımsız yazılım geliştirme çalışmaları neticesinde, Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih Gürler ile Lisans Öğrencisi Halilibrahimefe Özcan'ın katkılarıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Söz konusu araştırmacılar, daha önce tamamlanan projenin gerçekleştirilmesinde de görev almıştı. Yeni uygulamanın altyapısını ise DijiLab imkanları kullanılarak taranan ve üç boyutlu (3D) dijital ikizleri oluşturulan gerçek anatomik modeller meydana getiriyor.

Sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle sanal bir laboratuvar ortamına giren öğrenciler, kemikleri gerçekçi fizik kuralları çerçevesinde ellerine alarak 360 derece inceleyebiliyor ve kemik üzerindeki tüm anatomik oluşumları birebir ölçekte değerlendirebiliyor. Araştırmacıların kurguladığı yüksek performanslı bellek ve grafik optimizasyonu algoritmaları sayesinde, yüz binlerce poligonluk detaylı modeller sanal gerçeklik başlıklarında kesintisiz ve akıcı biçimde çalıştırılabiliyor. Bunun yanı sıra sanal gerçeklik ekipmanına erişimi bulunmayan öğrenciler ve araştırmacılar için geliştirilen web tabanlı uygulama (OpenVetAtlas Web) sayesinde, herhangi bir ek kurulum gerektirmeden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonların internet tarayıcıları üzerinden de üç boyutlu modellere ulaşılabiliyor. Mevcut aşamada çekirdek yazılım altyapısı tamamlanıp köpek ön bacak kemikleri sisteme entegre edilen uygulamaya, ilerleyen süreçte diğer türlerin kemik, eklem, kas, sinir ve dolaşım sistemleri ile organ modüllerinin de aşamalı olarak eklenmesine devam ediliyor. DijiLab'ın teknik imkanları ve Veteriner Anatomi Anabilim Dalı insan kaynağıyla geliştirilen bu platform sayesinde, geleneksel anatomi eğitiminde karşılaşılan kadavra temini kısıtlılıklarının ve kimyasal maddelere maruziyetin azaltılması, öğrencilere ise zaman ve mekandan bağımsız, tekrarlanabilir ve kalıcı bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanıyor.

Uygulamanın, YÖK'ün dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim vizyonuyla uyumlu olduğu ve diğer birimler ya da üniversitelerle paylaşılarak yükseköğretim kurumlarında yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Bu kapsamda, çalışma ekibinin açık bilim vizyonu doğrultusunda herhangi bir ticari kaygı güdülmeksizin geliştirdiği uygulamanın tüm kaynak kodları ve web sürümü, uluslararası yazılım geliştirme platformu GitHub üzerinden tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu (open-source) olarak öğrencilerin ve araştırmacıların erişimine açıldı. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında eğitimlerine devam eden bu araştırmacıların bireysel özverisiyle ortaya çıkan çalışmanın, üniversiteler arası akademik iş birliğine katkı sunması ve anatomi öğretiminde sürdürülebilir, örnek bir dijital öğrenme modeli oluşturması amaçlanıyor.