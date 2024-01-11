Vivo Pad 3, 13 inç ekran ve hızlı şarj özelliğiyle geliyor

Vivo, amiral gemisi yeni tableti Pad 3 için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yeni sızıntılar, tabletin ekran ve batarya özelliklerini ortaya çıkardı. Buna göre 13 inç ekrana ve çoğu tablete göre daha hızlı şarj olan bir pile sahip olacak.

Vivo Pad 3 13 inç ve 3K çözünürlüklü LCD ekranla geliyor

Çin'den gelen yeni bilgilere göre Vivo Pad 3, 13 inç LCD panele yer verecek. Ekranın, önceki 11 inç ve 12,8 inç modellere kıyasla çözünürlükte artış yaşayacağı ve 3K çözünürlük sunacağı iddia edildi. Ayrıca yuvarlatılmış köşeleri sayesinde kullanım anlamında deneyimi artıracağı ifade edildi.

MediaTek Dimensity 9300'den gücünü alacağını belirtelim. 3.05GHz'e kadar saat hızına, dört ARM Cortex-A910 çekirdeğine ve dört ARM Cortex-A510 peformans çekirdeğine yer veren sekiz çekirdekli çip; Mali-G715 MC10 GPU'dan besleniyor.

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Dikkat çeken bir diğer güncelleme ise batarya ve şarj tarafında olacak. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyeceği iddia edildi. Bu, piyasadaki çoğu tablete kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak cihazın batarya kapasitesi şimdilik belirsiz.

Vivo ilk Pad'i 2022 yılında 11 inç 2.5K ekranla, geçen yılki Pad 2'yi ise 12.8 inç ekran ve 2.8K çözünürlükle piyasaya sürmüştü. Pad 3'teki 13 inçlik 3K panelin daha da sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sağlayacağı düşünülüyor.

Hatırlatma yapmak gerekirse Pad 2 modeli 12.1 inç boyutunda ve 1800 x 2880 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran kullanıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunan bu ekran, yüksek dinamik aralığına sahip videoları izleyebilmek için HDR10 teknolojisine de sahip.

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