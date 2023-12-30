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Vivo Pad 3, MediaTek Dimensity 9300 Yonga Setiyle Geliyor - Son Dakika
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Vivo Pad 3, MediaTek Dimensity 9300 Yonga Setiyle Geliyor

Vivo, tablet pazarındaki payını büyütmek için çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen üst düzey tablet modeli Vivo Pad 3 için yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre cihazın MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden güç alacağı belirtildi. Yeni sızıntılarla birlikte Vivo'nun yeni tabletinin teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu. Çin'den gelen bilgilere tablet, Dimensity 9300 yonga setine yer verecek. Ayrıca yuvarlatılmış köşeleri sayesinde kullanım anlamında deneyimi artıracağı ifade edildi. Raporlar Vivo'nun hem Pad 3'ü hem de X Fold 3'ü önümüzdeki yılının ilk çeyreğinde duyurmayı planladığını gösteriyor. Ancak Pad 3'ün lansman çizelgesi ve fiyatlandırmasına ilişkin daha fazla detayın yakında ortaya çıkacağını belirtelim. Hatırlatma yapmak gerekirse Pad 2 modeli 12.1 inç boyutunda ve 1800 x 2880 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran kullanıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunan bu ekran, yüksek dinamik aralığına sahip videoları izleyebilmek için HDR10 teknolojisine de sahip. Vivo'nun ayrıca iQOO markası için bütçe dostu bir tablet de geliştirdiği iddia edildi. 8.8 inçlik bir ekrana sahip olacak bu tabletin detayları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Vivo Pad 3, MediaTek Dimensity 9300 Yonga Setiyle Geliyor
30.12.2023 - 08:28,  Güncelleme: 08:30
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Vivo, tablet pazarındaki payını büyütmek için çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen üst düzey tablet modeli Vivo Pad 3 için yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre cihazın MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden güç alacağı belirtildi.

Vivo Pad 3, Dimensity 9300 ile geliyor

Yeni sızıntılarla birlikte Vivo'nun yeni tabletinin teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu. Çin'den gelen bilgilere tablet, Dimensity 9300 yonga setine yer verecek. Ayrıca yuvarlatılmış köşeleri sayesinde kullanım anlamında deneyimi artıracağı ifade edildi.

Vivo Pad 3, MediaTek Dimensity 9300 Yonga Setiyle Geliyor

Dimensity 9300, MediaTek tarafından geliştirilen ve TSMC'nin 4nm mimarisi üzerine inşa edilmiş en yeni bir yonga seti. 3.05GHz'e kadar saat hızına, dört ARM Cortex-A910 çekirdeğine ve dört ARM Cortex-A510 peformans çekirdeğine yer veriyor. Sekiz çekirdekli çip, Mali-G715 MC10 GPU'dan besleniyor.

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Raporlar Vivo'nun hem Pad 3'ü hem de X Fold 3'ü önümüzdeki yılının ilk çeyreğinde duyurmayı planladığını gösteriyor. Ancak Pad 3'ün lansman çizelgesi ve fiyatlandırmasına ilişkin daha fazla detayın yakında ortaya çıkacağını belirtelim.

Hatırlatma yapmak gerekirse Pad 2 modeli 12.1 inç boyutunda ve 1800 x 2880 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran kullanıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunan bu ekran, yüksek dinamik aralığına sahip videoları izleyebilmek için HDR10 teknolojisine de sahip.

Vivo Pad 3, MediaTek Dimensity 9300 Yonga Setiyle Geliyor

Vivo'nun ayrıca iQOO markası için bütçe dostu bir tablet de geliştirdiği iddia edildi. 8.8 inçlik bir ekrana sahip olacak bu tabletin detayları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Vivo, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vivo Pad 3, MediaTek Dimensity 9300 Yonga Setiyle Geliyor - Son Dakika


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