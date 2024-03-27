Tablet pazarındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren vivo, uzunca bir süredir gündemden düşmeyen vivo Pad 3 Pro modelini kullanıcıları beğenisine sundu. Peki markanın yeni tableti özellikleriyle, tasarımıyla ve fiyatıyla tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Pad 3 Pro özellikleri!
vivo Pad 3 Pro özellikleri
vivo Pad 3 Pro, 3,1K piksel çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir ekranla kullanıcıları karşılıyor. Bu ekran; 144 Hz tazeleme hızı ve 900 nitlik tepe parlaklık sunarken, P3 renk gamını ve HDR10'u da destekliyor. Ayrıca, söz konusu tabletin düz bir tasarımı benimsediğini ve bununla birlikte yana konumlandırılmış bir parmak izi okuyucuya sahip olduğunu belirtelim.
Tablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9300. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksellik bir ana kamera mevcut. Öte yandan 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkıyor. Pil tarafındaysa 66W hızlı şarj desteğine sahip 11.500 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hakkı Alkan tarafından kurulan Co-Founder.Work'u ziyaret etti. Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını belirtti. Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak. HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor. Apple'ın, iOS 18 güncellemesiyle üretken yapay zeka özelliklerini sunmayacağı iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmediği ancak ertelendiği belirtiliyor. Yeni yapay zeka aracının 2025'te yayınlanması bekleniyor. Baykar Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Test, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 6 saat sürdü. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 196 saate ulaştı. Ayrıca ASELFLIR-500 sisteminin entegrasyonu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin savunma alanındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar TB3'ün gelecek testleri ise deniz üstü operasyon kabiliyetlerinin genişletilmesine odaklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Samsun Valiliği'nde karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerine AK Parti ve MHP yöneticileri de eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Elektrikli metrobüsler, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli olup, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sessiz çalışmasıyla kentteki gürültü kirliliğini azaltacak. Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) kapsamında protokol imzalandı. Proje, deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi ve bilimsel çalışmaları içermektedir.
ÖzellikDetayEkran13 inç, 3,1K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit parlaklık, P3 renk gamı, HDR10 desteğiSes3D panoramik ses, sekiz hoparlörlü sistemKameraDairesel kamera modülü (13 MP), 8 MP ön kamera, parmak izi tarayıcısıİşlemciMediaTek Dimensity 9300RAM8 GB/ 12 GB/ 16 GB LPDDR5Depolama128 GB/ 256 GB/ 512 GB UFS 4SoğutmaBuhar odası soğutma sistemiPil11.500mAh, 66W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4BağlantıWiFi-7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-CDiğer Vivo Pencil 2 ve klavye uyumluluğuRenk SeçenekleriGri, Mavi, MorFiyatlar8GB + 128GB: 2.999 CNY (~415 $), 8GB + 256GB: 3.299 CNY (~457 $), 12GB + 256GB: 3.599 CNY (~498 $), 16GB + 512GB: 3.999 CNY (~553 $)
Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hakkı Alkan tarafından kurulan Co-Founder.Work'u ziyaret etti. Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını belirtti.
Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak.
HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor.
Apple'ın, iOS 18 güncellemesiyle üretken yapay zeka özelliklerini sunmayacağı iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmediği ancak ertelendiği belirtiliyor. Yeni yapay zeka aracının 2025'te yayınlanması bekleniyor.
Baykar Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Test, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 6 saat sürdü. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 196 saate ulaştı. Ayrıca ASELFLIR-500 sisteminin entegrasyonu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin savunma alanındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar TB3'ün gelecek testleri ise deniz üstü operasyon kabiliyetlerinin genişletilmesine odaklanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Samsun Valiliği'nde karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerine AK Parti ve MHP yöneticileri de eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Elektrikli metrobüsler, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli olup, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sessiz çalışmasıyla kentteki gürültü kirliliğini azaltacak.
Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) kapsamında protokol imzalandı. Proje, deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi ve bilimsel çalışmaları içermektedir.
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