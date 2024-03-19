vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı - Son Dakika
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Teknoloji

vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı

vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı

vivo, ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayarak merakla beklenen Pad 3 Pro tablet modelini tanıttı. 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 11.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, dikkat çekiyor. Ancak fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

19.03.2024 00:30  Güncelleme: 00:34
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Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan vivo, uzun bir süredir merakla beklenen Pad 3 Pro adlı tablet modelini nihayet tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri…

vivo Pad 3 Pro özellikleri

Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan vivo Pad 3 Pro, 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, göz koruma teknolojisini de barındırıyor.

vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı

Cihaz, MediaTek imzası taşıyan Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.25 GHz hızında ARM-Cortex X4, üç adet 2.85 GHz hızında ARM-Cortex X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında ARM-Cortex A720 çekirdeklerinden oluşuyor.

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16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri olan cihaz, Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışıyor. Öte yandan 11.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekerek uzun süreli kullanım vadediyor.

vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı

8 hoparlörlü panoramik akustik ses sistemi dizi ve film izlemeyi keyifli kılan vivo Pad 3 Pro modeli, 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veriyor. Arka kasasında ise 13 Megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Bu kameranın yanında LED flaş da yer aldığını belirtmekte fayda var.

vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklamaEkran: 13 inç, 3.1K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, göz koruma teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 16 GB'a kadarDepolama: 512 GB'a kadarBatarya: 11.500 mAhÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 Megapikselİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Ses Sistemi: 8 hoparlörlü panoramik akustik sistem

vivo Pad 3 Pro modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Çin'de e-ticaret platformlarında listelenen cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Shiftdelete

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