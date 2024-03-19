Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan vivo, uzun bir süredir merakla beklenen Pad 3 Pro adlı tablet modelini nihayet tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri…
vivo Pad 3 Pro özellikleri
Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan vivo Pad 3 Pro, 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, göz koruma teknolojisini de barındırıyor.
Cihaz, MediaTek imzası taşıyan Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.25 GHz hızında ARM-Cortex X4, üç adet 2.85 GHz hızında ARM-Cortex X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında ARM-Cortex A720 çekirdeklerinden oluşuyor.
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16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri olan cihaz, Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışıyor. Öte yandan 11.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekerek uzun süreli kullanım vadediyor.
8 hoparlörlü panoramik akustik ses sistemi dizi ve film izlemeyi keyifli kılan vivo Pad 3 Pro modeli, 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veriyor. Arka kasasında ise 13 Megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Bu kameranın yanında LED flaş da yer aldığını belirtmekte fayda var.
vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
vivo Pad 3 Pro modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Çin'de e-ticaret platformlarında listelenen cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı - Son Dakika Apple, en yeni ve güçlü işlemcisi M3 ile MacBook Air'ı güncelledi. 13 inç MacBook Air M3 inceleme videosu yayında! Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride dört farklı model bulunuyor ve her biri farklı özellikler sunuyor. En üst model olan Note 40 Pro+ 5G, yüksek performansı ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Diğer modeller ise daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketiyle birlikte geliyor. Ayrıca Infinix, özel bir sürüm olan Racing Edition'ı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. 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Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor. Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. 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ÖzellikAçıklamaEkran: 13 inç, 3.1K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, göz koruma teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 16 GB'a kadarDepolama: 512 GB'a kadarBatarya: 11.500 mAhÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 Megapikselİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Ses Sistemi: 8 hoparlörlü panoramik akustik sistem
vivo Pad 3 Pro modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Çin'de e-ticaret platformlarında listelenen cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro: Teknik Özellikleri ve Tanıtımı - Son Dakika
Apple, en yeni ve güçlü işlemcisi M3 ile MacBook Air'ı güncelledi. 13 inç MacBook Air M3 inceleme videosu yayında!
Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride dört farklı model bulunuyor ve her biri farklı özellikler sunuyor. En üst model olan Note 40 Pro+ 5G, yüksek performansı ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Diğer modeller ise daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketiyle birlikte geliyor. Ayrıca Infinix, özel bir sürüm olan Racing Edition'ı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor. Siri'nin yakında ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabileceği ve daha karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebileceği söyleniyor. Apple'ın Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklayabileceği belirtiliyor.
YouTuber MaxTech, özel bir soğutucu ile modifiye ettiği M3 MacBook Air'in performansını artırdı ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor. Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir.
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