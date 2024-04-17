vivo, akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çinli markanın bu kapsamda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı modellerden birisi de vivo T3x 5G. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceğini gösteriyor. Son gelen bigilerse cihazın tasarımını gözler önüne seriyor. İşte vivo T3x 5G tasarımı, özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
vivo T3x 5G tasarımı, özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
vivo, 17 Nisan'da yani gün içerisinde duyurulacak T3x 5G ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Çinli marka son olarak akıllı telefonun tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre cihazda içerisinde iki adet kamera ve bir adet LED flaşın yer aldığı dairesel kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Modelin ön tarafıyla ilgili halen bir ayrıntı yok, ancak önceki sızıntılara bakarak delikli ve ince çerçevelere sahip olacağını söyleyebiliriz.
Çinli üreticinin yaptığı bir önceki paylaşımla akıllı telefonun 6,000 mAh'lik bir pilden besleneceğini ortaya koydu. Şu an için marka tarafından açıklanmasa da geçmiş raporlar cihazdaki bataryanın 33W ve üzeri şarj hızlarını destekleyeceğini iddia ediyor.
Kamerasıyla şaşırtan vivo V30 inceleme
vivo T3x 5G, 6.000 mAh'lik bir pile sahip olmasına rağmen 7,99 mm kalınlığıyla en ince telefonlardan birisi olacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geleceğini söyleyelim. Tabii burada daha farklı seçeneklerin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte 179 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.
Akıllı telefonda Snapdragon 6 Gen 1 işlemci yer alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapacak.
Bununla birlikte geçen hafta tanıtılan Vivo V30 Lite 4G modelinin özellikleri şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Vivo Son Dakika › Teknoloji › vivo T3x 5G Tasarımı, Özellikleri ve Potansiyel Tanıtım Tarihi - Son Dakika Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor. Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor. Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi. Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor. Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi'nin fiyat performans odaklı akıllı telefonu POCO F6 Pro için geri sayım başladı. Model, 5000 mAh pil, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olması bekleniyor. Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da selefinin tanıtım takvimine benzer bir süreç bekleniyor.
ÖzellikDetaylarBoyutlar163.17 x 75.81 x 7.79-7.95 mmAğırlıkYaklaşık 188 gramEkran6.67 inç E4 AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120HzÖn Kamera8 MPArka Kamera50 MP (ana) + 2 MP (derinlik)İşletim SistemiFunTouch OS 14 ile Android 14İşlemciSnapdragon 685RAM8 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Pil5,000mAh kapasiteli, 80W hızlı şarjParmak İzi SensörüEkran altıBağlantıÇift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSDiğer ÖzelliklerUSB-C, microSD kart yuvası, titreşim sensörü
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Vivo
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3x 5G Tasarımı, Özellikleri ve Potansiyel Tanıtım Tarihi - Son Dakika
Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı.
SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor.
Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor.
Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.
Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor.
Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.
BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor.
Xiaomi'nin fiyat performans odaklı akıllı telefonu POCO F6 Pro için geri sayım başladı. Model, 5000 mAh pil, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olması bekleniyor. Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da selefinin tanıtım takvimine benzer bir süreç bekleniyor.
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