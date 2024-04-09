Son günlerde orta segment modelleri ile isminden sıkça söz ettiren vivo, şimdi uygun fiyatı ile dikkat çeken vivo T3x 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün lansman görselleri ile karşımıza çıkan vivo T3x 5G, hem fiyatını hem de özelliklerini ortaya döktü. İşte vivo T3x'in tüm detayları.
vivo T3x 5G neler sunuyor?
vivo geçtiğimiz günlerde vivo T3 5G modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler T3x'in üzerine çevrildi. Bugün ortaya çıkan görselle tasarımı tarafında da bazı bilgiler veren cihaz, arka tarafında dairesel tasarıma sahip kamera adası taşıyor. İçerisinde iki adet kamera barındıran bu ada, altın görünümlü bir çerçeve ile çevrilmiş. Cihazın bordo rengi ile iyi bir uyum sağlayan bu kombinasyon, sızıntılara göre oldukça uygun fiyatlara elde edilebiliyor.
Cihazın satış sayfasından gelen bilgilere göre 180 Dolar gibi bir fiyatla raflarda yerini alacak olan vivo T3x 5G, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil taşıyacak olan T3x 5G, ses seviyesini yüzde 300 artıran ses yükseltici özellikli çift hoparlörü de üzerinde taşıyacak.
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Şimdilik vivo T3x hakkında başka bir bilgi yok. Ancak cihazın bir önceki versiyonu T2x'in özelliklerine bakarak kamera ve ekran tarafında bazı çıkarımlar yapabilirsiniz. Sizler için vivo T2x'in özelliklerini de aşağıya bıraktık. Siz bu haliyle vivo T3x 5G'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
vivo T2x özellikleri!
2 Megapiksel (derinlik algılama)Ön Kamera8 MegapikselBatarya5.000 mAhHızlı Şarj Desteği18WBağlantı5G Son Dakika › Teknoloji › vivo T3x 5G: Uygun Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin e-devlet altyapısına kuran Türksat A.Ş. ile birlikte Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Zeynep Demirtaş, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı. Proje, yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek. Hayvanat bahçesi, evcil ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarından koparılmadan dijital olarak oluşturulmuştur. Apple, Vision Pro üzerinde yer alan kameralara üçüncü taraf uygulamaların erişebilmesine izin vermiyor. Bu durum, uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar için önemli bir kısıtlama anlamına geliyor. Motorola, Edge 50 serisine yeni bir model ekliyor. Şirket, uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip olan Motorola Edge 50 Fusion'ı tanıttı. Cihaz, çift arka kamera, pürüzsüz parlak kapak tasarımı ve 6,7 inç büyüklüğünde pOLED ekran gibi özelliklere sahip. Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 5000 mAh pil, 68W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikası da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir. MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki yeni yonga seti Dimensity 9400 için çalışmalara başladı. Yeni söylentilere göre, Dimensity 9400 150 mm2'lik bir kalıp kullanacak ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon çipi olabilir. Transistör sayısındaki artış, performans ve cihaz yeteneğinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Ancak bu büyük kalıp, maliyetleri artırabilir ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Lansmanı bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4'e göre daha performanslı olabilir. LG, birkaç yıl önce akıllı telefon endüstrisindeki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak şirket, mobil alandaki patentlerinden gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda LG, Oppo ile yeni bir anlaşma imzalayarak mobil patentlerini Çinli üreticiye devretti. LG'nin Oppo'ya video ve ses çözümleriyle ilgili 48 temel patenti sattığı bildirildi. Anlaşma, Oppo'ya çeşitli standartlara dayalı teknolojilere tam erişim sağlıyor. Toyota, sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesini hızlandırmak ve daha yüksek otonomi seviyelerine çıkmak için Huawei ile masaya oturdu. Huawei'ye ek olarak, otonom sürüş girişimi Momenta ile birlikte çalışacağını duyurdu. Üç şirket, Toyota'nın küresel ürün yelpazesine otonom sürüş teknolojilerini entegre etmek için çalışacak. Ortaklığın ilk hedefi; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi sürücü destek özelliklerini ele almak olacak. Daha uzun vadede ise insan müdahalesi olmadan tam sürüşün üstesinden gelebilecek sistemleri geliştirmek istiyor. Bu ayın sonunda Çin'de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Otonom sürüş teknolojisinde Tesla FSD ve BYD ön plana çıkıyor. Ancak Huawei ve otonom yazılımda öne çıkan Momenta gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurmak, Toyota'nın sürücüsüz sürüş teknolojilerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir. Çin, China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu) (CASIP) adlı konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum, Toyota ile daha fazla rekabet edecek. Redmi, akıllı telefon camiasına damga vuracak yeni modeli Redmi Turbo 3 için hazırlıkları tamamladı. Birkaç gün sonra resmi lansman ile tanıtılacak olan Turbo 3, şimdi sızıntılarla birçok özelliğini gözler önüne sürdü. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili Redmi Turbo 3'e yakından bakalım.
İşlemciMediaTek Dimensity 6020RAM8 GBDepolama128 GBEkran6.38 inç, Full HD+ AMOLEDEkran Parlaklığı1300 nitEkran Yenileme Hızı90 HzDokunmatik Örnekleme Hızı360 HzKontrast Oranı6000000: 1Arka Kamera50 Megapiksel
2 Megapiksel (derinlik algılama)Ön Kamera8 MegapikselBatarya5.000 mAhHızlı Şarj Desteği18WBağlantı5G
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3x 5G: Uygun Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin e-devlet altyapısına kuran Türksat A.Ş. ile birlikte Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Zeynep Demirtaş, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı. Proje, yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek. Hayvanat bahçesi, evcil ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarından koparılmadan dijital olarak oluşturulmuştur.
Apple, Vision Pro üzerinde yer alan kameralara üçüncü taraf uygulamaların erişebilmesine izin vermiyor. Bu durum, uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar için önemli bir kısıtlama anlamına geliyor.
Motorola, Edge 50 serisine yeni bir model ekliyor. Şirket, uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip olan Motorola Edge 50 Fusion'ı tanıttı. Cihaz, çift arka kamera, pürüzsüz parlak kapak tasarımı ve 6,7 inç büyüklüğünde pOLED ekran gibi özelliklere sahip. Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 5000 mAh pil, 68W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikası da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.
MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki yeni yonga seti Dimensity 9400 için çalışmalara başladı. Yeni söylentilere göre, Dimensity 9400 150 mm2'lik bir kalıp kullanacak ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon çipi olabilir. Transistör sayısındaki artış, performans ve cihaz yeteneğinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Ancak bu büyük kalıp, maliyetleri artırabilir ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Lansmanı bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4'e göre daha performanslı olabilir.
LG, birkaç yıl önce akıllı telefon endüstrisindeki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak şirket, mobil alandaki patentlerinden gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda LG, Oppo ile yeni bir anlaşma imzalayarak mobil patentlerini Çinli üreticiye devretti. LG'nin Oppo'ya video ve ses çözümleriyle ilgili 48 temel patenti sattığı bildirildi. Anlaşma, Oppo'ya çeşitli standartlara dayalı teknolojilere tam erişim sağlıyor.
Toyota, sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesini hızlandırmak ve daha yüksek otonomi seviyelerine çıkmak için Huawei ile masaya oturdu. Huawei'ye ek olarak, otonom sürüş girişimi Momenta ile birlikte çalışacağını duyurdu. Üç şirket, Toyota'nın küresel ürün yelpazesine otonom sürüş teknolojilerini entegre etmek için çalışacak. Ortaklığın ilk hedefi; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi sürücü destek özelliklerini ele almak olacak. Daha uzun vadede ise insan müdahalesi olmadan tam sürüşün üstesinden gelebilecek sistemleri geliştirmek istiyor. Bu ayın sonunda Çin'de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Otonom sürüş teknolojisinde Tesla FSD ve BYD ön plana çıkıyor. Ancak Huawei ve otonom yazılımda öne çıkan Momenta gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurmak, Toyota'nın sürücüsüz sürüş teknolojilerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir. Çin, China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu) (CASIP) adlı konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum, Toyota ile daha fazla rekabet edecek.
Redmi, akıllı telefon camiasına damga vuracak yeni modeli Redmi Turbo 3 için hazırlıkları tamamladı. Birkaç gün sonra resmi lansman ile tanıtılacak olan Turbo 3, şimdi sızıntılarla birçok özelliğini gözler önüne sürdü. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili Redmi Turbo 3'e yakından bakalım.
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