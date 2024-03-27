vivo, geçtiğimiz gün Çin'de düzenlediği etkinlik kapsamında X Fold 3 ailesini ve Pad 3 Pro tabletini tanıttı. Bu modellerin yanı sıra aksesuar yelpazesini de genişletti. vivo TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi modelleriyle birlikte kulaklık ailesine iki yeni model ekledi.
vivo TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi neler vadediyor?
Hem TWS 4 hem de daha gelişmiş TWS 4 Hi-Fi, gelişmiş ses kalitesi arayan kullanıcıları hedefliyor. TWS 4 Qualcomm S3 Gen 2 ses platformundan güç alırken, TWS 4 Hi-Fi ise daha yeni S3 Gen 3 çipine yer veriyor.
Kulaklıkların temel özellikleri arasında 55dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) ve 11 saat kullanım sunuyor. Bu süre şarj kutusuyla birlikte 45 saate kadar çıkıyor. Kulaklıkların 4,8 gram ağırlıkta olduğunu da belirtelim.
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vivo ayrıca 44ms'ye varan düşük gecikme modu ile TWS için önemli bir başarıya imza atıyor. TWS 4 Hi-Fi ayrıca 1.2Mbps'de aptX kayıpsız sesi ve aptX Adaptive sürücülerini destekliyor.
Heyecan verici bir diğer özellik ise dört farklı ses modu aracılığıyla 3D dinleme deneyimi sunan uzamsal ses motorunun dahil edilmesi oldu. Desteklenen codec'ler arasında LDAC, AAC, SBC, LC3 ve aptX Lossless yer alıyor.
TWS 4 modelleri Koyu Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa çıktı. TWS 4 fiyatı 55 dolar, TWS 4 Hi-Fi fiyatı ise 69 dolar olarak belirlendi. İlk siparişler şu anda Çin'de başladı, yakında global pazara gelmesini de bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo, X Fold 3 ve Pad 3 Pro'yu tanıttı, TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi kulaklıklarını duyurdu - Son Dakika
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