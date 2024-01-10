 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi

vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim Deneyimi

vivo'nun V29 modeli, kışın zorlu koşullarında açık alanlarda kesintisiz iletişim deneyimi sunarak kullanıcılarına keyifli bir telefon kullanımı sağlıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılığı belgelenmiş olan bu telefon, sevdiklerinizle iletişimde kalmak ve kışın güzelliklerini ölümsüzleştirmek için ideal bir seçenek sunuyor. vivo V29 5G'nin 50 Megapiksel OIS Ultra Algılama Kamerası, yoğun yağmur altında veya kar altında dahi mükemmel fotoğraf ve video çekimleri yapabilmenizi sağlıyor. Bu özellik, telefonun dayanıklılığına ek olarak, zorlu hava koşullarında dahi unutulmaz anlarınızı güvenle ölümsüzleştirmenizi mümkün kılıyor. Artık kışın tadını çıkarırken, sevdiklerinizle iletişim kurarken veya doğanın güzelliklerini fotoğraflarken telefonunuzun performansından emin olabilirsiniz.

vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim Deneyimi
10.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:36
Abone Ol

vivo'nun V29 modeli, kışın zorlu koşullarında açık alanlarda kesintisiz iletişim deneyimi sunarak kullanıcılarına keyifli bir telefon kullanımı sağlıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılığı belgelenmiş olan bu telefon, sevdiklerinizle iletişimde kalmak ve kışın güzelliklerini ölümsüzleştirmek için ideal bir seçenek sunuyor.

vivo V29 5G neler sunuyor?

Soğuk hava koşullarının hakim olduğu günlerde, vivo V29 5G ile dış mekanlarda kullanım sizi endişelendirmeyecek. Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılığını belgeleyen IP68 sertifikası, yağmurlu veya karlı havalarda telefonla konuşurken, fotoğraf veya video çekerken batarya ve hoparlör girişlerinden girebilecek su damlacıklarının telefona zarar verme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim Deneyimi

V29 5G'nin 50 Megapiksel OIS Ultra Algılama Kamerası, yoğun yağmur altında veya kar altında dahi mükemmel fotoğraf ve video çekimleri yapabilmenizi sağlıyor. Bu özellik, telefonun dayanıklılığına ek olarak, zorlu hava koşullarında dahi unutulmaz anlarınızı güvenle ölümsüzleştirmenizi mümkün kılıyor. Artık kışın tadını çıkarırken, sevdiklerinizle iletişim kurarken veya doğanın güzelliklerini fotoğraflarken telefonunuzun performansından emin olabilirsiniz.

Uygun fiyata 6GB RAM! Vivo G2 ortaya çıktı

ÖzellikDeğerEkran6.78 inç AMOLEDÇözünürlük1260 x 2800 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzKavislik55 dereceİşlemciQualcomm Snapdragon 778Gİşlemci Çekirdekleri1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 642LRAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiVar, 1 TB'a kadarÖn Kamera50 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Renk SeçenekleriSiyah ve MaviFiyat525 dolarKalınlık7,46 mmAğırlık186 g

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Cep Telefonu, Vivo, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim Deneyimi - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35 Peru, Ekvador'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement