Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu noktada Vivo V30 Lite 4G kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo V30 Lite 4G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!
Vivo V30 Lite 4G özellikleri
6.67 inç FHD+ E4 AMOLED panelle gelen Vivo V30 Lite 4G, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca cihaz 163.17 x 75.81 x 7.79-7.95mm ölçülerinde ve yaklaşık 188 gram ağırlığında. Dahası, arkada Galaxy S24 modellerine benzer bir kamera modülü karşımıza çıkıyor.
Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 685 karşımıza çıkıyor. 6 nm mimariyle üretilen yonga setinde 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine yer veriliyor.
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Üründe 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü çalıştırıyor.
Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak 3,5 mm ses girişi gibi özellikler de cihazda yer alıyor.
Vivo V30 Lite 4G fiyatı Vivo V30 Lite 4G, 8 GB RAM + 256 GB versiyonu 299 dolara satışa sunuluyor. Cihazın siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle Rusya ve Kamboçya'da satışa çıkacağını belirtelim. Diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir detay yok. Son Dakika › Teknoloji › Vivo V30 Lite 4G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 25. bölümü Cuma akşamı 17:00'da yayınlanacak. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri. Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 güncellemesiyle Fotoğraf Düzenleyicisi'ne önemli bir yenilik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte Nesne Silgi özelliğine ek olarak 'Üretken Düzenleme' özelliği de kullanıma sunulacak. Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor. Uzun yıllardır kullanıcıların haberleşme için tercih ettiği WhatsApp, Meta geliştiricilerinin adımlarıyla birçok değişime uğradı. Yeni özellikler ve arayüz güncellemeleriyle WhatsApp'ın rekabet gücü arttı. Ancak yeni tasarım bazı tartışmalara yol açtı. WhatsApp'ın amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyum sağlamak. Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz. Samsung, aylık güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden listeye ekledi. Bu modeller her ay güncelleme alacak ve yeni nesil güvenlik güncellemesiyle uzun süre kullanılabilecek. Samsung'un bu hamlesi, teknoloji sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı ve daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor. Apple, iPhone 16 modellerinde daha ince bir kenar çerçevesi kullanacak. Pro modellerde yer alacak yeni ekran teknolojisi ile daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak. iPhone 16 Pro'nun teknik özellikleri de açıklandı. Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
ÖzellikDetaylarBoyutlar163.17 x 75.81 x 7.79-7.95 mmAğırlıkYaklaşık 188 gramEkran6.67 inç E4 AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120HzÖn Kamera8 MPArka Kamera50 MP (ana) + 2 MP (derinlik)İşletim SistemiFunTouch OS 14 ile Android 14İşlemciSnapdragon 685RAM8 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Pil5,000mAh kapasiteli, 80W hızlı şarjParmak İzi SensörüEkran altıBağlantıÇift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSDiğer ÖzelliklerUSB-C, microSD kart yuvası, titreşim sensörü
Vivo V30 Lite 4G fiyatı
Vivo V30 Lite 4G, 8 GB RAM + 256 GB versiyonu 299 dolara satışa sunuluyor. Cihazın siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle Rusya ve Kamboçya'da satışa çıkacağını belirtelim. Diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir detay yok.
Son Dakika › Teknoloji › Vivo V30 Lite 4G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 25. bölümü Cuma akşamı 17:00'da yayınlanacak. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 güncellemesiyle Fotoğraf Düzenleyicisi'ne önemli bir yenilik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte Nesne Silgi özelliğine ek olarak 'Üretken Düzenleme' özelliği de kullanıma sunulacak.
Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.
Uzun yıllardır kullanıcıların haberleşme için tercih ettiği WhatsApp, Meta geliştiricilerinin adımlarıyla birçok değişime uğradı. Yeni özellikler ve arayüz güncellemeleriyle WhatsApp'ın rekabet gücü arttı. Ancak yeni tasarım bazı tartışmalara yol açtı. WhatsApp'ın amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyum sağlamak.
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
Samsung, aylık güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden listeye ekledi. Bu modeller her ay güncelleme alacak ve yeni nesil güvenlik güncellemesiyle uzun süre kullanılabilecek. Samsung'un bu hamlesi, teknoloji sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı ve daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor.
Apple, iPhone 16 modellerinde daha ince bir kenar çerçevesi kullanacak. Pro modellerde yer alacak yeni ekran teknolojisi ile daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak. iPhone 16 Pro'nun teknik özellikleri de açıklandı.
Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
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