Vivo V30 Lite 4G Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu noktada Vivo V30 Lite 4G kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo V30 Lite 4G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Vivo V30 Lite 4G özellikleri

6.67 inç FHD+ E4 AMOLED panelle gelen Vivo V30 Lite 4G, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca cihaz 163.17 x 75.81 x 7.79-7.95mm ölçülerinde ve yaklaşık 188 gram ağırlığında. Dahası, arkada Galaxy S24 modellerine benzer bir kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 685 karşımıza çıkıyor. 6 nm mimariyle üretilen yonga setinde 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine yer veriliyor.

vivo'nun amiral gemisi katili telefonu yolda! Özellikleri ortaya çıktı

Üründe 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü çalıştırıyor.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak 3,5 mm ses girişi gibi özellikler de cihazda yer alıyor.