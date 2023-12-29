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Vivo V30 Lite 5G: 12GB RAM'li yeni model görücüye çıktı - Son Dakika
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Vivo V30 Lite 5G: 12GB RAM'li yeni model görücüye çıktı

Vivo, Snapdragon 695 işlemcili V29 Lite 5G'nin yeni modeli olan V30 Lite 5G'yi piyasaya sürdü. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan bu model, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüne sahip üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 500 dolarlık fiyatıyla Meksika'da satışa sunulan bu model, önümüzdeki haftalarda diğer pazarlarda da yerini alacak.

Vivo V30 Lite 5G: 12GB RAM\'li yeni model görücüye çıktı
29.12.2023 - 16:30,
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Vivo, bu yıl Haziran ayında piyasaya sürülen Snapdragon 695 işlemcili V29 Lite 5G'nin yeni modelini, yıl bitmeden görücüye çıkardı. Vivo V30 Lite 5G olarak adlandırılacak yeni model, sessiz sedasız şekilde piyasaya sürüldü. Peki 12GB RAM'li V30 Lite neler sunuyor?

Vivo V30 Lite 5G neler sunuyor?

Vivo V30 Lite 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 695 işlemciden gücünü alan modelde, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. 162.35 x 74.85 x 7.69 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Vivo V30 Lite 5G: 12GB RAM'li yeni model görücüye çıktı

Kamera tarafında ise arkada üçlü kuruluma yer veriyor. 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Ayrıca sıcaklık kontrollü LED flaşa sahip. Önde ise otomatik odak özelliğine sahip 50 Megapiksel selfie kamerası barındırıyor.

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Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile kutudan çıkan V30 Lite 5G; 44W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh pil bataryadan besleniyor. Diğer özellikleri arasında çift SIM, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve IP54 toz/su sertifikası yer alıyor.

ÖzelliklerEkran6.67 inç kavisli AMOLED, Full HD+ (1080 x 2400 piksel), 120Hz yenileme hızı, 394 ppi piksel yoğunluğu, 1150 nit tepe parlaklıkİşlemciSnapdragon 695RAM ve Depolama12 GB LPDDR4x, 256 GB UFS 2.2Pil4800mAh, 44W hızlı şarj desteğiKamera (Ön)50 MP otomatik odaklama ön kameraKamera (Arka)64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlikYazılımAndroid 13 ve FunTouch OS 13DiğerÇift SIM, 5G, 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, ekran içi parmak izi tarayıcı, IP54 derecesiTasarım162.35 x 74.85 x 7.69 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlıkFiyat500 dolar başlangıçRenklerOrman Siyahı ve Gül Altını

İlk olarak Meksika'da görücüye çıkan Vivo V30 Lite 5G fiyatı yaklaşık 500 dolar olarak belirlendi. Orman Siyahı ve Gül Altın renklerinde satışa sunulacak modelin, önümüzdeki haftalarda belirli pazarlara gelmesi mümkün.

Kaynak: Shiftdelete
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