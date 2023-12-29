Vivo V30 Lite 5G: 12GB RAM\'li yeni model görücüye çıktı

Vivo, bu yıl Haziran ayında piyasaya sürülen Snapdragon 695 işlemcili V29 Lite 5G'nin yeni modelini, yıl bitmeden görücüye çıkardı. Vivo V30 Lite 5G olarak adlandırılacak yeni model, sessiz sedasız şekilde piyasaya sürüldü. Peki 12GB RAM'li V30 Lite neler sunuyor?

Vivo V30 Lite 5G neler sunuyor?

Vivo V30 Lite 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 695 işlemciden gücünü alan modelde, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. 162.35 x 74.85 x 7.69 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Kamera tarafında ise arkada üçlü kuruluma yer veriyor. 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Ayrıca sıcaklık kontrollü LED flaşa sahip. Önde ise otomatik odak özelliğine sahip 50 Megapiksel selfie kamerası barındırıyor.

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Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile kutudan çıkan V30 Lite 5G; 44W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh pil bataryadan besleniyor. Diğer özellikleri arasında çift SIM, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve IP54 toz/su sertifikası yer alıyor.