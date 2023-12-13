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Vivo V30 Lite Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Vivo V30 Lite Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Vivo V30 Lite, Google Play Console'da sergilenerek orta segmente hitap eden özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Snapdragon işlemcili ve 12 GB RAM'li olan cihaz, kavisli bir ekran, 4700 mAh pil ve 44W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak. Vivo V30 Lite, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle gelecek.

Vivo V30 Lite Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı
13.12.2023 - 09:13,
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Vivo V30 Lite bugün tekrardan karşımıza çıktı. Orta segmente hitap edecek olan V30 Lite, Google Play Console'da sergilendi. Gelin Snapdragon işlemcili ve 12 GB RAM'li Vivo V30 Lite'ın özelliklerine ve tasarımına göz atalım.

Vivo V30 Lite yakında tanıtılacak!

Google Play Console'da görünmesi ile lansmanın yaklaştığını bildiren Vivo V30 Lite, aynı zamanda Bluetooth sertifikasyon sitesinde de göründü. Bu sayede bazı özelliklerini net olarak aktaran cihaz, V2314 model numarası ile karşımıza çıkıyor. Belirtilen sitelerde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga seti ile karşımıza çıkan V30 Lite, 12 GB RAM bellek ile gücüne güç katıyor.

Vivo V30 Lite Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Sızıntılara göre ön tarafında kavisli bir ekran taşıyacak olan V30 Lite, bu ekranda 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. Elektriksel anlamda gücünü 4700 mAh'lik pilinden alan V30 Lite, bu pil için 44W hızlı şarj desteği de sunacak. Android 13 işletim sistemi ile çalışan cihaz arka kamera grubu içerisinde Aura Ring LED'e sahip olacak.

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Tasarımsal anlamda şirketin bu yılki birçok modeli ile benzerlik gösteren Vivo V30 Lite görünüşe göre yeşil ve mavi renk seçenekleri ile gelecek. Dikey konumlandırmış iki adet arka kameraya sahip olacak olan V30 Lite'ın diğer özellikleri net olarak bilinmiyor. Ancak beklenen özellikleri aşağıda sizinle paylaştık. Siz Vivo V30 Lite'ı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

V30 Lite muhtemel özellikleri!

5G DesteğiVarRAM8GB ve 12GBPil4700mAh, 44W hızlı şarj desteğiEkran6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 695İşletim SistemiAndroid 13

Kaynak: Shiftdelete
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