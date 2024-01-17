Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G Özellikleri ve Tanıtım Tarihleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun bir süredir üzerinde mesai harcadığı Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G modelleri için geri sayım başladı. Akıllı telefonların lansman tarihleri yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan raporların sayısında da bir artış söz konusu. Son olarak cihazların önemli bir eşiği aştığı belirtiliyor. İşte Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G özellikleri, potansiyel tanıtım tarihleri ve çok daha fazlası!

Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G Bluetooth SIG sertifikası aldı

Vivo V30 SE ve Vivo V40 SE 5G sırasıyla V2349 ve V2337 numaralarıyla Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonların herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtımın çok yakında olduğunu önemli detaylar veriyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, Vivo V30 serisinin tanıtım posterini sızdırdı. Şu an için kesin bir tanıtım tarihi olmasa da geçmiş raporlara baktığımızda bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceklerini söylemek mümkün. Vivo V40 SE 5G'nin de aynı tarihlerde tanıtılması muhtemel.

Fiyat performans odaklı Vivo V30 lansman öncesi ortaya çıktı!

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Vivo V30'un Vivo S18'in yeniden markalanmış bir sürümü olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Vivo S18 ailesinin teknik özellikleri şöyle;

Vivo S18 özellikleri!