vivo V30 yakında tanıtılacak: İşte bilinen özellikleri

Son dönemlerde akıllı telefon pazarında daha bilinir hale gelen vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda vivo V30 modelini tanıtacak. Fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkat çekecek vivo V30 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

vivo V30 için geri sayım başladı: İşte bilinen özellikleri

Daha önce Geekbench, BAE, TDRA, SDPPI, TKDN ve NCC sertifikaları alan vivo V30, şimdi ise NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Bilmeyenler için NBTC, Tayland'da satılacak elektronik ürünler için uygunluğu gösteren bir sertifikadır.

NBTC veri tabanında V2318 model numarasıyla görüntülenen vivo V30 için yeni bir bilgi mevcut değil. Zira bu sertifikada telefonun özellikleri yer almaz fakat ürünün tanıtımı için çok bir süre kalmadığını işaret eder.

12 GB RAM ve uygun fiyat! Vivo Y100 GT ortaya çıktı

vivo V30 hakkında bilgi sahibi olabilmek için geçmişe gidebiliriz. Daha önce ortaya çıkan detaylara göre akıllı telefon, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Bununla beraber LPDDR4x tipinde 8 GB/ 12 GB RAM seçenekleri olacak. Her iki versiyon da 256 GB depolama alanıyla gelecek.

Model, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana yer verecek. 1,5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekranın 120 Hz yenileme hızı ile desteklenmesi bekleniyor. 50 Megapiksel ön kameraya sahip olacak telefonun arka kasasında ise OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan kamera kurulumu yer alacak.

Beklenen vivo V30 özellikleri şu şekilde sıralandı;