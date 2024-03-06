vivo X Fold 3 katlanabilir modelin bu ay sonunda resmi olarak görücüye çıkması bekleniyor. Bir süredir sızıntılarla gündemde kalan cihazın tüm teknik özellikleri ise gün yüzüne çıktı. Çin'den gelen bilgilere göre X Fold 3; piyasadaki en ince ve en hafif katlanabilir ekranlı telefon olmayı hedefliyor.
vivo X Fold 3 özellikleri sızdırıldı
X Fold 3; 2748 x 1172 çözünürlüğe ve LTPO teknolojisine sahip 6,53 inçlik dış ekrana sahip olacak. Bu ekran kristal-seramik cam ile korunacak. Cihaz açıldığında ise 2480 x 2200 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 8,03 inçlik iç ekran ortaya çıkacak. Bu esnek AMOLED panel 3000 nit'e kadar parlaklığı destekleyecek.
Sızıntı, vivo X Fold 3'ün Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını ortaya koydu. Ancak RAM ve depolama seçenekleriyle ilgili ayrıntılar henüz belirsiz. Ayrıca muhtemelen 80W hızlı şarj desteğine sahip 5700mAh bataryadan beslenecek.
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Kamera cephesinde ise her iki ekranda 32 Megapiksel selfie kamerası boy gösteriyor. Üçlü arka kamera sisteminde ise 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve 40x dijital zoom özellikli 50 Megapiksel telefoto lens olacak.
220-230 gram ağırlığıyla da piyasanın en ince katlanabilir cihazı olmak istiyor. Şu anda bu unvan 231 gram ağırlık ile Honor Magic V2'ye ait. Yazılımda Android 13 tabanlı Funtouch OS ile gelecek. Ancak vivo'nun dört yıl boyunca Android güncellemesi vermesi bekleniyor.
Bu ay içinde vivo Pad 3 Pro tablet ile birlikte X Fold 3 serisinin tanıtılması bekleniyor. Üstün özellikleri ve yenilikçi katlanabilir tasarımıyla X Fold 3, şimdiye kadarki en cazip katlanabilir telefonlardan biri olma potansiyeline sahip.
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3: En İnce ve En Hafif Katlanabilir Telefon - Son Dakika
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