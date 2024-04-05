vivo X100s Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

vivo X100s Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo X100s Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo X100s Pro modeli, PD2324 numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç ekran, 50 MP üçlü arka kamera ve 5400 mAh pil bulunuyor.

05.04.2024 13:10
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vivo, bir süredir gündemde olan vivo X100s Pro modeli için geri sayıma geçti. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya atılan sızıntıların ortak noktası orta-üst segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgiler ise telefonun tanıtım öncesi Google Play Console'da göründüğünü ortaya koyuyor. vivo X100s Pro özellikleri!

vivo X100s Pro özellikleri ortaya çıktı

vivo X100s Pro, PD2324 model numarasıyla tanıtım öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, performans gibi konularda ise akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 9300 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerinin yanı sıra Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

vivo'nun uygun fiyatlı telefonu tanıtım öncesi Google'da göründü!

Akıllı telefonun Google Play Console aracılığıyla belli olan tüm teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDetayPazarlama Adı Vivo X100s ProRAM12/16 GBAndroid VersiyonuAndroid 14 (SDK 34)İşlemci (SoC)MediaTek MT6989 (Dimensity 9300)CPU– ARM Cortex-X4 (3250 MHz) – 3x ARM Cortex-X4 (2850 MHz) – 4x ARM Cortex-A720 (2000 MHz)GPU12x ARM Mali G720 (1300 MHz)Ekran Boyutu6.78 inçKamera (Arka – Ön)50 MP + 50 MP + 50 MP – 32 MPPil 5400 mAhEkran Yoğunluğu (DPI)560OpenGL ES Versiyonu3.2Vulkan Versiyonu1.3.0 (L1)ÜrünPD2324

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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