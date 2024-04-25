vivo X100s Serisi Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

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vivo X100s X100s Pro ve X100 Ultra modellerini Mayıs ayında Çin'de tanıtacak. Bu tanıtım öncesi ise X100s görselleri ortaya çıktı. Paylaşılan görsellere bakılırsa vivo, X100 tasarımı bu yeni seride değişikliğe uğradı. Bu anlamda vivo X100s tasarımı iPhone 15 Pro gibi daha düz kenarlı bir tasarıma sahip olacak.

vivo X100s tasarımı ve sızan diğer özellikleri

Akıllı telefon piyasasında X serisiyle önemli başarılar kazanan vivo, X100 ile bu aileyi genişletmeye başladı. Bu anlamda Mayıs ayında X100s, X100s Pro ve X100 Ultra modelleri karşımıza çıkacak. Ancak X100 Ultra modelinin X100s Ultra olma ihtimali de var.

GSMArena'nın paylaştığı yeni sızıntıya göre X100s tasarımı ortaya çıktı. Bu görsellere göre model X100 ile aynı kamera tasarımına sahip olacak. Ancak vivo X100s tasarımı, düz kenarlarıyla X100'den ayrılıyor. Bu anlamda vivo X100s tasarımı, iPhone 15 Pro benzeri düz bir kenar tasarımıyla geliyor.

Düz kenarlı bir ekrana sahip olan X100s tasarımı, X100s Pro ve X100 Ultra tasarımı için de ipuçları içeriyor olabilir.

vivo X100 Ultra, yapay zeka ile geliyor!

Dün X100 Ultra için vivo bir görsel yayınlasa da bu görsel sadece kamera adasından ibaretti. Bu anlamda vivo X100 Ultra'nın da benzer bir tasarım diliyle karşımıza çıkma ihtimali var.

Daha önce vivo X100s modelinin bazı özellikleri ortaya cikti. Buna göre modelin, X100 gibi 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip ve f/ 1.6 diyafram açıklığı ile geleceği iddialar arasında. X100s özellikleri açısından diğer kameraların özellikleri belli olmasa da X100 ile benzer bir yapıya sahip olabilir.

vivo X100s özellikleri açısından işlemci tarafında karşımıza MediaTek Dimensity 9300 Plus ile çıkacak. Bu işlemcide 9300'ün çekirdek hızı 3.25GHz'den 3.4GHz'ye çıkıyor. Bir ana Cortex-X4 çekirdeğe sahip işlemci; 2.85GHz'de üç performans Cortex-X4 çekirdeğine ve 2GHz'de dört verimli Cortex-A710 çekirdeği ile karşımıza çıkıyor.

Beklentiler X100s ve X100s Pro modellerinde bu işlemcinin yer alması. Bu anlamda vivo X100 Ultra modeli ise X100 gibi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile gelecek.