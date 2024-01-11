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Vivo Y100 GT Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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Vivo Y100 GT Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Vivo, Y100 GT modeli için son aşamaya geçti. Google Play Console'da görüntülenen telefonun özellikleri arasında kavisli bir ekran, 12 GB RAM ve MediaTek Dimensity 8200 işlemci bulunuyor. Vivo Y100 GT'nin tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da, yakın kaynaklara göre bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek.

Vivo Y100 GT Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
11.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
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Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Vivo'da Y100 GT modeli için çalışmalarda son aşamaya geçildi. Model, geçtiğimiz yılki Y100 ailesine güçlü bir ekleme olarak lanse edilirken, son ortaya çıkan detaylar akıllı telefonun teknik detaylarını gözler önüne seriyor. Vivo Y100 GT özellikleri!

Vivo Y100 GT Google Play Console'da görüntülendi

Yaklaşan Vivo Y100 GT, PD2314 model numarasıyla Google Play Console'da göründü. Liste telefonun kilit özelliklerini gözler önüne sererken, tanıtım tarihi konusunda ise herhangi bir bilgi vermiyor.

Akıllı telefonda 1080 x 2.388 piksel çözünürlük ve 480 dpi ekran yoğunluğu sunan kavisli bir ekran yer alacak. Bunun dışında cihazda 12 GB RAM kullanılması söz konusu. Ancak burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

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Cihazda kullanılacak işlemci ise MediaTek Dimensity 8200 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracağı ve ardından Android 14'ü alacağı ifade ediliyor. Şu an için Vivo Y100 GT tanıtım tarihiyle ilgili bir detay olmasa da şirkete yakın kaynaklara göre bu yılın ilk yarısında vitrine çıkacak.

Kaynak: Shiftdelete
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