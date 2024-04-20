vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Buna göre şirket, yakında Y200i 5G adlı modeliyle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir merakla beklenen vivo Y200i 5G için tanıtım tarihi açıklandı.
vivo Y200i 5G tanıtım tarihi
vivo Y200i 5G tanıtım tarihine geçmeden önce akıllı telefonun beklenen özelliklerine bakalım. İddialara göre cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekranla gelecek. Bu ekran, Full HD+ çözünürlük sunacak.
Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışacak akıllı telefon, 44W hızlı şarjdan beslenen 6.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bellek ve depolama alanı tarafındaysa 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB seçenekleri olacak.
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Ön tarafında 8 Megapiksellik özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasındaysa ikili kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraya yer verecek.
Beklenen vivo Y200i 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;
Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Arka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera8 MegapikselBellek ve Depolama– 8 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 512 GBBatarya Kapasitesi6.000 mAh, 44W hızlı şarj desteği vivo tarafından yapılan resmi duyuruya göre vivo Y200i 5G modeli 20 Nisan'da tanıtılacak. Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkacak cihazın uygun fiyata sahip olması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Son Dakika › Teknoloji › vivo Y200i 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika Google, Android işletim sistemine özgü mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'a ebeveyn denetimi özelliğini eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının mesajlaşma aktiviteleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek. Yeni özellik, çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefliyor ve onay bekleyen mesajlar için uyarılar gönderiyor. Ayrıca, SMS ve RCS desteği ile geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Google, bu özelliği önümüzdeki sürümlerde kullanıcılarına sunmayı planlıyor. MediaTek, yüzde 10 daha güçlü olduğu iddia edilen Dimensity 6300 işlemcisini duyurdu. İki adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan işlemci, 108 Megapiksel sensörü ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde iki sensörü destekliyor. Ayrıca 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bağlantıyı destekliyor. OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir. SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Videoda aksesuarlar ve yeni teknolojiler hakkında da sohbet edildi. Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle tüm araçları geri çağırdı. Tasarım hatasının sebep olduğu sorun, şirket tarafından giderilecek ve üretimde değişiklik yapılacak. Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor. Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek. Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
ÖzellikDeğerEkran6.72 inç – IPS LCD
Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Arka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera8 MegapikselBellek ve Depolama– 8 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 512 GBBatarya Kapasitesi6.000 mAh, 44W hızlı şarj desteği
vivo tarafından yapılan resmi duyuruya göre vivo Y200i 5G modeli 20 Nisan'da tanıtılacak. Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkacak cihazın uygun fiyata sahip olması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Y200i 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Google, Android işletim sistemine özgü mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'a ebeveyn denetimi özelliğini eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının mesajlaşma aktiviteleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek. Yeni özellik, çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefliyor ve onay bekleyen mesajlar için uyarılar gönderiyor. Ayrıca, SMS ve RCS desteği ile geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Google, bu özelliği önümüzdeki sürümlerde kullanıcılarına sunmayı planlıyor.
MediaTek, yüzde 10 daha güçlü olduğu iddia edilen Dimensity 6300 işlemcisini duyurdu. İki adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan işlemci, 108 Megapiksel sensörü ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde iki sensörü destekliyor. Ayrıca 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bağlantıyı destekliyor.
OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir.
SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Videoda aksesuarlar ve yeni teknolojiler hakkında da sohbet edildi.
Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle tüm araçları geri çağırdı. Tasarım hatasının sebep olduğu sorun, şirket tarafından giderilecek ve üretimde değişiklik yapılacak.
Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor.
Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor.
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
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