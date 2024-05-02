Vivo Y38 5G: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Vivo Y38 5G: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Vivo Y38 5G: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Vivo, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak vivo Y38 5G isimli yeni telefon görücüye çıktı. vivo'nun resmi web sitesinde listelenen cihazın teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Vivo Y38 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,68 inç HD+ IPS LCD ekran, Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB dahili depolama alanı, çift arka kamera kurulumu, 6000mAh batarya, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 gibi özelliklerle geliyor. Cihazın fiyatlandırma ve satış tarihi henüz belirsiz, ancak 200 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

02.05.2024 17:16
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Vivo, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak vivo Y38 5G isimli yeni telefon görücüye çıktı. vivo'nun resmi web sitesinde listelenen cihazın teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar.

vivo Y38 5G neler vadediyor?

vivo Y38 5G; 120Hz yenileme hızına sahip 6,68 inç HD+ IPS LCD ekranla geliyor. Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden gücünü alan cihaz, 8GB RAM ile performansını artırıyor. microSD kart destekli 256GB dahili depolama alanı sunuyor.

Vivo Y38 5G: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Kamera tarafında ise Y38 5G'de çift kurulum bulunuyor. 50 Megapiksel ana sensörün yanı sıra, 2 Megapiksel makro sensörden oluşan bir modül bizleri karşılıyor. Selfie için 8 Megapiksel çözünürlüğünde ekrana gömülü bir ön kamera barındırıyor.

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Akıllı telefon, 44W hızlı şarj desteğine sahip 6000mAh bataryadan besleniyor. Kutudan Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile çıktığını da belirtmek lazım. Diğer özellikler arasında 5G desteği, çift SIM yuvası, WiFi, Bluetooth, NFC ve fiziksel parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Cihazda 3,5 mm kulaklık girişi bulunmadığını da belirtelim.

ÖzellikDetayEkran6.68 inç IPS LCD, 1612 x 720 piksel (HD+), 120Hz yenileme hızı, 264ppi pixel yoğunluğu, 1000 nite kadar parlaklıkİşlemciSnapdragon 4 Gen 2RAM8GB LPDDR4xDepolama256GB UFS 2.2 + microSD kart desteğiİşletim SistemiAndroid 14, FunTouch OS 14Pil6000mAh, 44W hızlı şarjÖn Kamera8MPArka Kamera50MP ana kamera, 2MP yardımcı kamera, LED flaşDiğer ÖzelliklerÇift SIM, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C portu, yan parmak izi sensörüBoyutlar165.7 x 76 x 7.99 ~ 8.09 mmAğırlık199 gramRenklerPasifik Mavisi, Koyu YeşilSu ve Toz DayanıklılıkIP64Kulaklık GirişiYok

Pasifik Mavisi ve Koyu Yeşil renklerinde satışa sunulacak. Ancak cihazın fiyatlandırma ve satış tarihi henüz belirsiz. 200 dolar civarında bir etiketle sunulması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Vivo Y38 5G: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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