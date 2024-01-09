Volkswagen, ChatGPT\'yi Otomobillere Entegre Ediyor

ChatGPT ilk çıktığı günden itibaren büyük bir popüleriteye sahip. Yapay zeka botunun hızlıca tanınması onu birçok alanda karşımıza çıkardı. Öyleki bilgisayarlarımız ile başlayan ChatGPT serüveni en son akıllı saatlerimize hatta evlerimize geldi. Alman otomobil devi Volkwagen'se ChatGPT'yi otomobillere entegre etmeye hazırlanıyor. İşte Volkswagen ChatGPT hamlesi ve detayları…

Volkswagen otomobillerine ChatGPT botunu ekliyor!

Alman otomotiv devi Volkswagen CES 2024'te yerini aldı. Marka yeni teknolojileri ile birlikte elektrikli otomobil ailesi ID serisine yapay zeka entegre ediyor. Aslında markanın elektrikli otomobillerinde IDA isimli bir yapay zeka botu bulunmakta. Camları aç, kapıları kilitle gibi sesli komutlarınıza cevap verebilen bu sisteme ChatGPT yardımcı olacak.

Marka ilk etapta ChatGPT'yi ana yazılım olarak kullanmayacak. Otomobilinize komut vermenin dışında "Mars gezegenine ne kadar uzağım?" gibi IDA'nın alanı olmayan sorulara yanıt olarak ChatGPT devreye girecek. Otomobil bir nevi ChatGPT botuna "danışman yapay zeka" görevini veriyor.

Volkswagen Golf 2024 fiyat listesi

Burada dikkat çekilmesi gereken husus ortak dil kavramı. Zira bugün gerekli uygulamalar ve eklentiler ile birlikte akıllı ev sistemlerinden telefonlara kadar birçok cihazda ChatGPT yer almakta. Bu sayede tüm bu cihazlar arasında bir ekosistem yaratmakta mümkün olacaktır.

Ayrıca tüm bunlarla birlikte markaların yapay zeka yatırımlarında da azalma olabilir. Şöyleki tüm markalar ortak bir yapay zeka dilini kullanmaya başlarsa burada yapılması gereken yatırımlar azalacaktır. Bu da beraberinde otomobillerin maliyetlerinde bir azalma getirebilir. Tabi böyle yorumlar veya tahminler yapmak için oldukça erken. Otonom sürüş gibi özelliklerin popüleritesinin artması bu tarz yatırımlara olan eğilimi de arttırmakta. Bu da yanında markalara özgü olan "yapay zeka botlarını" getirebilir.