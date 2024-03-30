WhatsApp, Android için yeni bir güncelleme yayınladı - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp, Android için yeni bir güncelleme yayınladı

WhatsApp, Android için yeni bir güncelleme yayınladı

Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.

30.03.2024 15:10
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Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcıya sahip. Bu bağlamda geliştirici şirket, kullanıcılarını memnun edebilmek için sürekli olarak yeni özellikler ve güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Son olarak Meta, WhatsApp'ın Android sürümüne yönelik önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte Android – iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. İşte güncelleme ile ilgili detaylar…

Android için WhatsApp'ta navigasyon barı ekranın altına taşındı

Bilindiği üzere Meta bünyesinde WhatsApp için hem Android hem de iOS işletim sistemleri için çalışmalar yürüten ayrı ekipler bulunuyor. Bu bağlamda bir taraf için kullanıma sunulan özellikler bazen diğer yanda olmayabiliyor. Bununla birlikte arayüz tarafında da bazı farklılıklar var. Ancak şirket, bu farkları azaltmaya çalışıyor gibi görünüyor.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it

meet your new navigation tools ?? closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo

— WhatsApp (@WhatsApp) March 28, 2024

WhatsApp, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Android kullanıcılarına yönelik yeni arayüz güncellemesini duyurdu. Bu duyuruya göre uygulamada yer alan navigasyon barı (menü) ekranın üst kısmından alt kısma taşındı. iPhone kullanıcılarının bildiği üzere WhatsApp'ın iOS sürümünde zaten yıllardır böyleydi.

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Android kullanıcılarının büyük çoğunluğu, bu değişikliği olumlu karşıladı. Zira telefon tek ile tutulduğu sırada navigasyon barına ulaşmak güç oluyordu. Özellikle parmakları kısa olan kişiler bundan şikayetçiydi.

WhatsApp için yapılan navigasyon barı güncellemesinin tüm kullanıcılara sunulduğu söyleniyor. Ancak eğer siz bir değişiklik görmüyorsanız, daha sonra tekrardan kontrol etmenizde fayda var.

WhatsApp, Android için yeni bir güncelleme yayınladı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android için WhatsApp uygulamasına yönelik yayınlanan güncellemeyi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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