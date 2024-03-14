WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü alma özelliğini test ediyor - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü alma özelliğini test ediyor

WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü alma özelliğini test ediyor

WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor.

14.03.2024 22:30
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İlk olarak 2009 yılında kullanıma sunulan WhatsApp, o seneden beri birçok yeni özellik yayınladı. Meta çatısı altındaki şirket, kullanıcı deneyimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde sızan bilgilerde de söylendiği gibi WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü almayı engellemeyi planlıyor.

WhatsApp'ta profil fotoğrafını ekran görüntüsü alma devri sona eriyor!

WhatsApp, son dönemlerde kullanıcıların isteklerine daha fazla önem vermeye başladı. Bu isteklerin büyük çoğunluğu ise güvenlik ile ilgili oluyor. Profil fotoğrafının ekran görüntüsünün alınmasını engellemek de çok istenen bu güvenlik özelliklerinden birisiydi. Neyse ki bu yeniliğin testlerine başlandı.

WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü alma özelliğini test ediyor

WhatsApp, kullanıcılarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında "Ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı ile karşılaşacaklar.

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Şu anda test aşamasında olan bu özelliğe bazı kullanıcıların erişebildiği söyleniyor. Yani bu kullanıcılardan birisi de siz olabilirsiniz. Bu nedenle uygulamayı kontrol etmenizde fayda var. Yeniliğin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler önümüzdeki günleri gösterse de şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Sabitlenebilecek sohbet sayısı artıyor

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre ise WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını 3'ten 5'e çıkarıyor. Şu anda test aşamasında olan bu yeniliğin kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Öyle ki favori sohbetlere daha kolay ulaşabilecekler. Bu değişiklik de yakın zamanda kullanıma sunulacak.

WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü alma özelliğini test ediyor

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp için profil fotoğrafını ekran görüntüsü almayı engelleyen yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp, profil fotoğrafı için ekran görüntüsü alma özelliğini test ediyor - Son Dakika

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