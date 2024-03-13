WhatsApp\'ta sabitlenmiş sohbetlerin sınırı yakında artabilir!

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WhatsApp, 2017 yılından beri kullanıcılarına sohbetleri sabitleme özelliği sunuyor. Ancak şimdiye kadar sabitlenebilen sohbetler üç adet ile sınırlıydı. Görünüşe göre şirket bu sayıyı artırmayı planlıyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

WhatsApp sohbet sabitleme sayısı 3'ten 5'e çıkacak

WhatsApp'ın en son beta sürümü olan 2.24.6.13 ile birlikte artık kullanıcıların sohbetlerini listelerinin en üstüne beş adede kadar sabitlemelerine izin veriyor. WhatsApp'ın beşten fazla sabitlemeye izin verme olasılığını düşündüğü ancak henüz bunu destekleyecek herhangi bir kanıt olmadığı da belirtiliyor.

Birçok kullanıcı, daha fazla sabitleme seçeneğinin sunulmasını memnuniyetle karşılayacaktır. Bu sayede uygulamayı açtıklarında 3 favori sohbet yerine 5 favori sohbete daha hızlı erişebilecekler.

Özellik henüz tüm beta kullanıcılarına geniş çapta sunulmadı, dolayısıyla canlıya çıkması için hatırı sayılır bir süre beklememiz gerekebilir.

WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde beta sürümünde birçok yeni özelliği test ettiği ortaya çıkmıştı. Bu özellikler arasında Android'de çıkartma düzenleme seçeneği, sohbetlerde profil fotoğrafının altında 'uçtan uca şifreli' ibaresinin gösterilmesi gibi özellikler yer alıyor.

İlk olarak iOS 24.1.10.72 güncellemesiyle WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan çıkartma düzenleme özelliği, uygulama üzerinden çıkartmaları düzenleme imkanı sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Android'te de üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan çıkartma oluşturma/düzenleme işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

WhatsApp, yeni güncelleme ile birlikte güven tazeliyor

Uçtan uca şifreli sohbetleri direkt görebilme özelliği ise bahsettiğimiz gibi, girdiğiniz sohbetlerde kişinin profil fotoğrafının hemen altında, çevrimiçi durumunu veya son görülmesini gördüğünüz yerde kısa süreli bir 'Uçtan uca şifreli' ibaresi belirerek çalışıyor.

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