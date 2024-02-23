Wi-Fi Güvenlik Açıkları ve Önlemler

Bağlandığınız ağın güvenliğinden emin misiniz? Bugünün en popüler cihazları, kimlik hırsızlığı, veri sızıntısı ve diğer tehlikelere yol açabilecek önemli güvenlik açıklarına karşı savunmasız olabilir. Araştırmacılar, iki farklı Wi-Fi güvenlik açığı keşfetti: biri ağlara girişte, diğeri ise ağda dolaşırken tehlike yaratıyor.
Wi-Fi güvenlik açığı nelere yol açıyor?
İlk açık, bir saldırganın korumalı bir Wi-Fi ağına katılmasına ve diğer cihazları zararlı yazılımlarla hedef almasına izin veriyor. İkinci açık ise Android'in kablosuz ağlara bağlanma işlemini ele alıyor ve saldırganlara meşru ağların sahte kopyalarını oluşturma fırsatı veriyor.
Ancak, bu açıkların sömürülmesi kolay değil. Saldırganın hedefin Wi-Fi ayarlarını (SSID) bilmeleri, sertifikaları doğrulamaması ve fiziksel olarak yakın olmaları gerekiyor.
ASUS'tan yeni Wi-Fi 7 mesh routerlar! İşte ZenWiFi BQ16 ve BQ16 Pro
CVE-2023-52161, bir Linux cihazının kablosuz erişim noktası olarak kullanıldığı herhangi bir ağı etkilediği söyleniyor. Çoğu Linux ve ChromeOS için yamalar yayınladı ancak Android için henüz bir düzeltme yok. Bu yüzden, Android kullanıcılarının güvenlik riskini azaltmak için elle ayarlamalar yapmaları gerekiyor.
Saldırıyı önlemek için kaydedilmiş kurumsal ağların CA sertifikasını manuel olarak yapılandırmak gerekiyor. Bu işlem, kullanıcıların kaydedilmiş kurumsal ağların sertifikalarını doğrulamalarını sağlayarak, kötü amaçlı ağlara bağlanma riskini azaltır. Bu, potansiyel olarak zararlı ağlara bağlanmaya karşı bir ek savunma katmanı oluşturur ve kişisel verilerin ve iletişimin güvenliğini artırır.
CA sertifikası manuel olarak nasıl yapılandırılır?
Android telefonlarda CA sertifikasını manuel olarak yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Ayarlar uygulamasını açın.
Ağ ve İnternet veya benzer bir seçeneği bulun ve seçin.
Wi-Fi seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.
Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını bulun ve üzerine uzunca basın veya sağ üst köşedeki "ayarlar" simgesine dokunun (bazı cihazlarda "Ağ ayarlarını düzenle" gibi bir seçenek görebilirsiniz).
Ağ ayarları sayfasında, "Gelişmiş" veya "Gelişmiş seçenekler" gibi bir seçenek bulun ve ona dokunun.
"Kimlik doğrulama sertifikası" veya benzer bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği bulun ve üzerine dokunun.
"CA sertifikası" veya "Güvenlik sertifikası" gibi bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği bulun ve üzerine dokunun.
Bir sertifika seçme veya eklemeyi seçin. Mevcut bir sertifika varsa, üzerine dokunarak seçebilirsiniz. Yeni bir sertifika eklemek istiyorsanız, telefonunuzun dosya yöneticisiyle sertifikayı bulun ve seçin.
Sertifika seçildikten veya eklendikten sonra, işlemi tamamlamak için "Kaydet" veya "Tamam" gibi bir düğmeye dokunun.
Ayarları kaydedin ve Wi-Fi ayarlarından çıkın.
Bu adımları tamamladıktan sonra, Android cihazınızın artık belirtilen CA sertifikasını kullanarak Wi-Fi ağlarına bağlanacağı doğrulanacaktır. Bu, güvenlik açığına karşı bir önlem olarak ağlarınızın güvenliğini artıracaktır.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Wi-Fi Güvenlik Açıkları ve Önlemler - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini değerlendirdi. Kuradan pek memnun kalmayan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" açıklamalarında bulundu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?