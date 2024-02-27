Windows kullanıcılarının çoğunluğunun bildiği üzere Windows güncellemeleri, işletim sisteminin en sinir bozucu özelliklerinden biri. Windows güncelleme paketleri elbette ki gerekli ancak genellikle olabilecek en kötü zamanda geliyorlar ve yeniden başlatmaya zorluyorlar. Microsoft, bu sorunu önümüzdeki Windows 11 24H2 yapılandırmasında çözecek gibi görünüyor.
Microsoft, Windows güncelleme sorununu nasıl çözecek?
En son Windows 11 Insider Preview Build 26058'de ortaya çıktığı üzre Microsoft, Windows 11 güncellemesi için Hot Patch isimli yeni sistemi test ediyor. Hot Patch, genellikle yazılım sürümünü değiştirmeyen ve hatta yeniden başlatma gerektirmeyen dinamik bir güncelleme yöntemi olacak. Windows, güncellemeyi arkada yükleyecek ve sisteminizi yeniden başlatmanıza gerek kalmayacak.
Microsoft, Hot Patch yöntemine yabancı da değil. Bu yöntem daha önce Windows güncelleme sunucularında ve Xbox konsollarında kullanıldı. Tabii bu, bu yöntemi Windows 11'e tüketici kitlesinin tamamına uygulanabileceği anlamına gelmiyor.
Windows Central'dan Zac Bowden'a göre, Hot Patch yalnızca Microsoft'un araya sıkıştırdığı aylık güvenlik güncellemelerinde kullanılabilecek. Bu, çoğu zaman komutla yeniden başlatma gereksinimini ortadan kaldıracak, ancak Bowden'a göre Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında yeniden başlatmalar yapılacak.
Hepimiz günlük olarak bilgisayarlarımızı yeniden başlatıyoruz, ancak yine de Windows güncelleme sebebiyle zorunlu yeniden başlatmak çok sinir bozucu oluyor.
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Hot Patch özelliğinin yayınlanması henüz çok uzak zira Windows 11 24H2'deki diğer yeni özelliklerle birlikte gönderilmesi planlanmış. Önceki yapılandırmalarda olmayan yeni bir donanım gereksinimi olacak. Daha da önemlisi, Hot Patch'in tüketici sürümlerine ulaşıp ulaşmayacağı hala belirsiz.
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Son Dakika › Teknoloji › Windows 11 24H2 ile Windows güncelleme sorunu çözülüyor - Son Dakika
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