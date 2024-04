X, Akıllı Televizyonlar İçin Yeni Platformunu Duyurdu

Teknoloji

Eski adıyla Twitter olan X, "X TV Uygulaması" adlı, akıllı televizyonlarınızda da gerçek zamanlı içeriklere erişebileceğiniz yeni platformunu duyurdu. Bu yeni uygulama, seyir keyfinizi daha da artıracak ve yüksek kaliteli eğlence deneyimini evinizin rahatlığında sunacak.

İşte X TV uygulaması için beklenen özelliklerden bazıları:

Uygulama için öne çıkan özellikler arasında trend videolar, yapay zeka destekli konular, sorunsuz cihazlar arası deneyim ve geliştirilmiş video arama gibi şeyler bulunuyor. X CEO'su Linda Yaccarino'nun açıklamasını aşağıda görebilirsiniz.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we'll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We're still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8 — Linda Yaccarino (@lindayaX) April 23, 2024

Trend Videolar Algoritması: Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın.

Yapay Zeka Destekli Konular: Videoları konularına göre düzenleyerek kişiselleştirilmiş deneyim yaşayın.

Sorunsuz Cihazlar Arası Deneyim: Telefonunuzdan izlemeye başlayın, TV'nizde kaldığınız yerden devam edin.

Geliştirilmiş Video Arama: İçeriklere daha hızlı ve kolay erişim sağlayan iyileştirilmiş video arama özelliği.

Basit Yansıtma: Mobil cihazınızdan favori videolarınızı büyük ekrana kolayca aktarın.

Geniş Kullanılabilirlik: Çoğu akıllı televizyona yakında geliyor. Güncellemeleri takip etmeye devam edin.

X TV Uygulaması, X deneyimini büyük ekrana gerçekten taşıyacak gibi görünüyor.. Bu yenilikçi adımla birlikte X, kullanıcılarına daha kapsamlı bir erişim seçeneği sunmayı hedefliyor.

Tesla Model 3 Performance, Porsche 911'e toz yutturuyor!

Siz X'i televizyonunuzdan kullanır mıydınız? Sizce bu uygulama gerçekten YouTube'un TV uygulamasına rakip olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.