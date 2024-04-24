X, Akıllı Televizyonlar İçin Yeni Platformunu Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

X, Akıllı Televizyonlar İçin Yeni Platformunu Duyurdu

X, Akıllı Televizyonlar İçin Yeni Platformunu Duyurdu

Eski adıyla Twitter olan X, akıllı televizyonlar için 'X TV Uygulaması' adlı yeni platformunu duyurdu. Bu uygulama, gerçek zamanlı içeriklere erişim sağlayarak seyir keyfini artıracak ve yüksek kaliteli eğlence deneyimini evinizin rahatlığında sunacak. Uygulama, trend videolar, yapay zeka destekli konular, sorunsuz cihazlar arası deneyim ve geliştirilmiş video arama gibi özelliklerle kullanıcılara daha kapsamlı bir erişim seçeneği sunmayı hedefliyor.

24.04.2024 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski adıyla Twitter olan X, "X TV Uygulaması" adlı, akıllı televizyonlarınızda da gerçek zamanlı içeriklere erişebileceğiniz yeni platformunu duyurdu. Bu yeni uygulama, seyir keyfinizi daha da artıracak ve yüksek kaliteli eğlence deneyimini evinizin rahatlığında sunacak.

İşte X TV uygulaması için beklenen özelliklerden bazıları:

Uygulama için öne çıkan özellikler arasında trend videolar, yapay zeka destekli konular, sorunsuz cihazlar arası deneyim ve geliştirilmiş video arama gibi şeyler bulunuyor. X CEO'su Linda Yaccarino'nun açıklamasını aşağıda görebilirsiniz.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we'll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We're still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8

— Linda Yaccarino (@lindayaX) April 23, 2024

Trend Videolar Algoritması: Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın.

Yapay Zeka Destekli Konular: Videoları konularına göre düzenleyerek kişiselleştirilmiş deneyim yaşayın.

Sorunsuz Cihazlar Arası Deneyim: Telefonunuzdan izlemeye başlayın, TV'nizde kaldığınız yerden devam edin.

Geliştirilmiş Video Arama: İçeriklere daha hızlı ve kolay erişim sağlayan iyileştirilmiş video arama özelliği.

Basit Yansıtma: Mobil cihazınızdan favori videolarınızı büyük ekrana kolayca aktarın.

Geniş Kullanılabilirlik: Çoğu akıllı televizyona yakında geliyor. Güncellemeleri takip etmeye devam edin.

X TV Uygulaması, X deneyimini büyük ekrana gerçekten taşıyacak gibi görünüyor.. Bu yenilikçi adımla birlikte X, kullanıcılarına daha kapsamlı bir erişim seçeneği sunmayı hedefliyor.

Tesla Model 3 Performance, Porsche 911'e toz yutturuyor!

Siz X'i televizyonunuzdan kullanır mıydınız? Sizce bu uygulama gerçekten YouTube'un TV uygulamasına rakip olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji X, Akıllı Televizyonlar İçin Yeni Platformunu Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:26 Evden kaçan pitbull dehşet saçtı Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı
02:20 İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı Sefer gecikmeli gerçekleşti İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti
23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
01:52 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: “Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı“ AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı"
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 08:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: X, Akıllı Televizyonlar İçin Yeni Platformunu Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement