Xiaomi'nin şüphesiz son zamanlarda en çok konuşulan modeli 14 Ultra oldu. Çok yakında Çin ve küresel pazar için tanıtılacak olan Xiaomi 14 Ultra, şimdi renk seçenekleri ve özellikleri ile karşımızda. İşte 14 Ultra'nın ortaya çıkan tüm detayları.
Xiaomi 14 Ultra çok yakında tanıtılacak!
Şimdiye kadar sızıntılarla karşımıza çıkan 14 Ultra bugün X'te resmi lansman görüntüler ile karşımıza çıktı. 22 Şubat'ta Çin'de tanıtılacak olan 14 Ultra, ardından 25 Şubat'ta MWC 2024 kapsamında diğer tüm ülkeler için görücüye çıkacak. Şimdilik cihazın hangi ülkelerde satılacağı belli olmasa da, cihazın siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satılacağı bildirildi.
Şirket CEO'su Lei Jun bugün X'te yaptığı paylaşımla Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımını ve renk seçeneklerini açıkladı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki sade renkte satışa çıkacak olan 14 Ultra, LEICA imzalı dairesel kamera grubunu arka tarafında barıntıracak. Son derece büyük olan bu panel arka kasanın tamamını kaplarken, kalan yerlerin deri ile kaplandığı da gözden kaçmıyor. Şimdilik resmi olarak duyurulmasa da cihazın titanyum kapak ile de satışa sunulacağı bilgisi mevcut.
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6,74 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi beklenilen 14 Ultra, bu AMOLED ekranda 3200 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. 120Hz tazeleme hızına sahip olan bu panel, HDR10+ desteğine de sahip olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak olan 14 Ultra, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM bellekler ile donatılacak.
50 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayı dairesel kamera grubu içerisinde taşıyan Xiaomi 14 Ultra, 3,2X ve 5X yakınlaştırmalı iki adet 50 Megapiksel kamerayı da bu alanda saklıyor. 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama birimlerini kasa içerisine yerleştiren Çinli şirket, cihaz için 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Tabi 5300 mAh'lik bir batarya da kasa içerisinde yer alacak.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra: Renk Seçenekleri ve Özellikleri Açıklandı - Son Dakika
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