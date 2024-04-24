Xiaomi 15 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi 15 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi 15 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı 15 serisi için son raporlar, ciddi yenilikler ve iyileştirmelerle geleceğini gösteriyor. Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre, seride Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanılacak ve yeni yonga seti NUVIA çekirdekleriyle piyasaya sürülecek. Ayrıca, telefonlarda ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ve 50 Megapiksel periskop sensörü gibi özelliklerin bulunması bekleniyor. Xiaomi 15'in ekim ayında tanıtılması planlanıyor.

24.04.2024 21:09
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Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Xiaomi 15 serisi için geri sayım başladı. Son raporlar modellerin seleflerine göre ciddi yenilik ve iyileştirmelerle geleceğini gözler önüne sererken, kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor teknik özellik gibi konulardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı – tanıtım tarihi ve dahası

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi 15 serisiyle ilgili son ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre seride Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 kullanılacak. TSMC'nin 3 nm mimarisini kullandığı N3E üretim sürecinden geçecek.

Yeni yonga setinin NUVIA çekirdekleri ile piyasaya sürülecek ilk işlemci olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte üreticinin işlemcide 2 adet NUVIA Phoenix I ve 6 adet NUVIA Phoenix M çekirdeğe yer vermesi bekleniyor. Son olarak yonga setinin Geekbench 6 testlerinden tek çekirdekte 2.845 ve çok çekirdekte 10.628 puan aldığını belirtelim. Kaynağın bir diğer iddiasına göre seride yeni bir 50 Megapiksel periskop sensörü mevcut olacak.

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Geçmiş raporlara göre standart modelde 6,36 inçlik bir ekran mevcut olacak. Bununla birlikte telefonlarda beklenenin aksine ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı bizleri karşılayacak.

İddialara göre Xiaomi 15, selefinden daha yüksek fiyatlara satılacak. Benzer bir durumun Pro modeli için de geçerli olduğunu belirtelim.

Bu fiyat artışının nedenleriyle ilgili şimdilik bir detay paylaşılmasa da markanın bu kararının altında akıllı telefonlarda kullanılacak üst düzey bileşenler ve özelliklerin yattığı söyleniyor. Örneğin; Pro modelinin 0,6 mm kalınlıkta çerçevelerle dünyanın en yüksek ekran gövde oranına sahip telefonu olacağı gibi söylentiler bu artışa ortam hazırlıyor olabilir. Dahası, akıllı telefonda ultrasonik bir parmak izi sensörüne sahip olacağı ve uydu iletişimini destekleyeceği de ifade ediliyor. Son olarak, önceki sızıntılarla doğru orantılı bir şekilde serinin ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi 15 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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