Xiaomi, akıllı telefon tarafında yoğun bir dönemden geçiyor. Ekim ayında tanıttığı Xiaomi 14 serisini geçtiğimiz günlerde küresel pazar için tanıtmıştı. Ayrıca Ultra modelini de ekleyen şirket, gözünü bu yılın son çeyreğinde çıkaracağı Xiaomi 15 serisine dikti. Seri hakkında yeni detaylar gelmeye başladı.
Xiaomi 15 serisi, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak
Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerinden oluşacak seri hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sızıntı haberleriyle tanınan Digital Chat Station, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile sahne alacağını belirtiyordu. Bazı kaynaklar daha önce sadece Pro modelinde bu özelliğin olacağını belirtmişti.
Daha önce öğrenilen bilgilere bakılırsa Xiaomi serisi, Qualcomm'un henüz tanıtılmamış olan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile sahne alacak. 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel kullanacak olan Xiaomi 15 serisi, önceki serilerde olduğu gibi 6,36 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 14 özellikleri şöyle;
-OIS 50 Megapiksel, f/1,9, 50 mm (telefoto), 1/2,88¨, 0,61 µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırma -50 Megapiksel, f/1,8, 12 mm, 122° (ultra geniş), 1/2,51¨, PDAF Özellikler: Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera50 Megapiksel (geniş), PDAF; video: 4K@30fps, 1080p@30fps, jiroskop-EISBatarya4.600 mAh, 90 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj, 10 W ters kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantılar5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 15 Serisi Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi Tarayıcısına Sahip Olacak - Son Dakika AB Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik müzik uygulamaları konusunda Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi. Apple'ın uygulama geliştiricilerine kısıtlamalar uyguladığı belirlendi. Bu, AB Komisyonu'nun teknoloji şirketlerine verdiği üçüncü büyük ceza oldu. Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır. Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir. Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı. Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor. OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilecek olan OnePlus 13, selefine göre yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak. Ayrıca, 6.75 inç boyutunda OLED ekran ve 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralarla gelecek. Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, Polestar Phone adını taşıyan akıllı telefonunu yakında piyasaya sürecek. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri, Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek. Polestar Phone, Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. 7 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 'Geleceği Şekillendirmek' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor. Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı. Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
ÖzellikDeğerEkran6,44 inç C8 OLED, 1,5K (3200 x 1440), 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+; Huaxing C8; 3.000 nitlik zirve parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM12 GB, 16 GBDepolama256 GB, 512 GBArka kamera-50 Megapiksel, f/1,9, 24 mm (geniş), 1/1,28¨, 1,22 µm, PDAF,
-OIS 50 Megapiksel, f/1,9, 50 mm (telefoto), 1/2,88¨, 0,61 µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırma
-50 Megapiksel, f/1,8, 12 mm, 122° (ultra geniş), 1/2,51¨, PDAF
Özellikler: Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera50 Megapiksel (geniş), PDAF; video: 4K@30fps, 1080p@30fps, jiroskop-EISBatarya4.600 mAh, 90 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj, 10 W ters kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantılar5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 15 Serisi Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi Tarayıcısına Sahip Olacak - Son Dakika
AB Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik müzik uygulamaları konusunda Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi. Apple'ın uygulama geliştiricilerine kısıtlamalar uyguladığı belirlendi. Bu, AB Komisyonu'nun teknoloji şirketlerine verdiği üçüncü büyük ceza oldu.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.
Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor.
OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilecek olan OnePlus 13, selefine göre yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak. Ayrıca, 6.75 inç boyutunda OLED ekran ve 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralarla gelecek.
Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, Polestar Phone adını taşıyan akıllı telefonunu yakında piyasaya sürecek. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri, Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek. Polestar Phone, Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak.
7 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 'Geleceği Şekillendirmek' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.
Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
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