Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefonları uzun yıllardır ekrandan parmak izi sensörlerine sahip, ancak ultrasonik değil optik türdeydi. OnePlus için de durum böyleydi. Ancak bu durum, Xiaomi 15 serisi ve OnePlus 13 ile değişebilir.
Xiaomi 15 ve OnePlus 13 ultrasonik parmak izi teknolojisi kullanacak
Çin'in Weibo platformunda yer alan iki ayrı kaynağa göre, Xiaomi şu anda geliştirilmekte olan Xiaomi 15 amiral gemisi ailesi için ultrasonik parmak izi sensörleri test ediyor. Xiaomi 15, selefinin tamamen düz ekranını korurken, Ultra modeli 14 Ultra gibi daha kavisli bir camla gelecek.
OnePlus 13'ün de ultrasonik bir parmak izi sensörüne geçiş yapacağı söyleniyor. Böylece Samsung'un amiral gemileri ve bazı vivo yüksek seviye cihazlarında kullanılan bu teknolojiye katılacak.
Xiaomi 15 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Peki ultrasonik teknolojinin faydası ne?
Bu teknolojinin, bizim de deneyimlerimize göre, kilidin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde açılmasını sağlama potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu cihazların geliştirilme süreci henüz erken aşamada ve yıl sonunda Çin'de, muhtemelen 2025 başlarında uluslararası pazarda piyasaya sürülecek.
Gelecekte değişiklikler olabileceğine dikkat çekilirken, ultrasonik parmak izi okuyucuların daha fazla cihazda görülmesi heyecan verici. Xiaomi 15 ve OnePlus 13'ün ultrasonik parmak izi sensörlerine geçiş yapması, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratacak
Bu gelişmeler, mobil cihazlarda güvenlik ve kullanım kolaylığı alanında yeni standartlar belirleyebilir. Peki sizce, bu teknolojinin kullanıcı deneyimine katkıları neler olabilir? Görüşlerinizi aşağıdaki paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 15 ve OnePlus 13, Ultrasonik Parmak İzi Sensörleri Kullanacak - Son Dakika
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