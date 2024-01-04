Xiaomi, 2024 için yeni laptop modelleri hazırlıyor

Daha yeni elektrikli otomobilini tanıtan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürün yelpazesini artırmaktan vazgeçmiyor. Şirket, 2024 için Intel'in yakında çıkacak 14. Nesil "HX" ve Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileriyle desteklenen bir dizi yeni laptop hazırlıyor. Peki bu laptoplar nasıl olacak? Xiaomi yeni laptop hamlesiyle neyi hedefliyor?

Xiaomi, yeni işlemcilerle birden fazla güçlü laptop üretecek

Xiaomi, Intel 14. Nesil HX işlemcilerle üst düzey Redmi G Pro 2024 laptop serisini hazırlarken aynı anda Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemci tasarımını da test ediyor. PC pazarında AMD, Intel ve Apple birbirleriyle kıyasıya yarışıyor ve yakında Qualcomm adında dördüncü bir rakip çıkacak. Şirket, yakın zamanda yeni Snapdragon X Elite işlemcileriyle PC segmentine girişini duyuracak.

Xiaomi, Redmi G Pro 2024 dizüstü bilgisayar serisini iki yapılandırmayla hazırlıyor: 16 GB DDR5 belleğe sahip üst düzey Intel Core i9-14900HX modeli ve 16 GB DDR5 ile Core i5-14500HX modeli. Buradaki HX ibaresi önem arz ediyor. Bilmeyenler için Intel işlemcilerin sonundaki HX ibaresi o neslin en güçlü mobil işlemcilerini temsil ediyor.

Bu dizüstü bilgisayarlar, Intel 14. Nesil ailesinin bir parçası olan ve üst düzey oyun segmentine hizmet eden en yeni Intel Raptor Lake-HX Refresh işlemcilerini temel alıyor. Bu laptoplar, işlemcilere ek olarak RTX 4060 Max-Q gibi NVIDIA'nın GeForce RTX 40 ayrık ekran kartlarıyla da yapılandırılacak.

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Xiaomi Redmi G Pro 2024 modellerindeki işlemcilerin özellikleri

Teknik özelliklere baktığımızda Intel Core i9-14900HX işlemci, 24 çekirdek (8 P-Çekirdek + 16 E-Çekirdek), 32 iş parçacığı, 5,8 GHz'e kadar saat hızları ve 157W (55W PL1) maksimum turbo güç tasarımı sunuyor. Core i5-14500HX'e gelince, 14 çekirdek (6 P-Çekirdek + 8 E-Çekirdek), 20 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar saat ve benzer TDP değerleri alıyorsunuz.

Xiaomi ayrıca laptop modellerini Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcilerle de sunmayı planlıyor. Çünkü şirketin halihazırda yeni çiplerle çalışan ince ve hafif tasarımları test ettiği ve değerlendirdiği bildiriliyor. Oryon CPU mimarisini temel alan bu ARM tabanlı çiplerin, 2024'ün ortasına geldiklerinde AMD ve Intel işlemciler arasında hararetli bir rekabet yaratması bekleniyor.

Şu ana kadar gördüklerimize göre Snapdragon X Elite işlemcisi çok güçlü görünüyor. Ancak gerçek dünyadaki kullanım durumlarında aynı performansı sağlayıp sağlayamayacağını görmek için daha zaman var. Şimdiye kadar Xiaomi, yeni laptop modelleri hakkında herhangi bir resmi bilgi yayınlamadı.

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