Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürdüğü Civi serisi yakında yeni bir modelle yenilenecek. Serinin devam modelinin Civi 4 olarak adlandırılması beklenirken, son gelen raporlar telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Xiaomi Civi 4, MIIT sertifikası aldı – Xiaomi Civi 4 özellikleri ve çıkış tarihi!
Yaklaşan Xiaomi Civi 4, 24053P709C model numarasıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 5G ağlarını destekleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.
Xiaomi Civi 4'ün 14 serisine benzer şekilde 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panelle gelmesi kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın başı çektiği üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.
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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, yaklaşan Civi 4 modelinin tanıtım tarihini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon selefi geçen sene tanıtılan Xiaomi Civi 3'le aynı ay vitrine çıkacak. Bu da mayıs ayına denk geliyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri şöyle; Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4, MIIT sertifikası aldı – Xiaomi Civi 4 özellikleri ve çıkış tarihi! - Son Dakika Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti. Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. 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Volkswagen, düşük talep nedeniyle Almanya, Wolfsburg'daki ana fabrikasında tüm elektrikli ID.3 modelinin üretim planlarını iptal etti. Şirket, şimdilik tamamen elektrikli otomobillere özel Zwickau fabrikasında üretime devam edecek. VW'nin üretim şefi Christian Vollmer, harcamaları azaltmak için Zwickau fabrikasında üretimi artırmaya karar verdiklerini belirtti. Volkswagen, ID.3 BEV hatchback'i Wolfsburg fabrikasında üretmeyi planlıyordu ancak düşük talep nedeniyle üretim Zwickau fabrikasında devam edecek. Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, şubat ayının en hızlı Apple cihazlarını açıkladı. Listede en üst sırada 12.9 inç iPad Pro 6 yer alırken, onu 11 inç iPad Pro 4 takip etti. iPhone 15 Pro'lar ise altıncı ve yedinci sıralarda yer aldı. Lityum-iyon piller zamanla şarj etme kapasitelerini kaybeder ve sonunda kullanılamaz hale gelir. Ancak yeni bir batarya canlandırma aşısı, atık miktarını azaltmaya ve sık sık telefon bataryası değiştirmeyi geçmişte bırakmaya yardımcı olacak. Bu başarı, özellikle lityum-iyon bataryaların ana güç kaynağı olduğu elektrikli araç endüstrisi için faydalı olacaktır. Araştırmacılar, yaşlanmış veya bozulmuş bir pili neredeyse tam kapasiteye geri döndürebileceklerini keşfettiler. Bozulmuş pillerde kullanılan bu batarya canlandırma aşısı, güç tutma kapasitesini kaybetmiş pillerin bozulmasını tersine çeviriyor. Ancak, yapısal olarak hasar görmüş pilleri düzeltemiyor. Bu aşı, lityum naftalinine dayanıyor ve pillerdeki pozitif yüklü lityum iyonları ile negatif yüklü elektronları artırabiliyor. Aşının geri kazandırılan pil performansının uzun vadeli dayanıklılığını tam olarak anlamak için daha uzun vadeli çalışmalar gerekiyor. Ancak, şu anki başlangıç bulguları çok umut verici ve pil atığının şu anki kadar yüksek olmadığı bir gelecek sunabilir. Bu pil canlandırma aşısı, elektronik endüstrisi için önemli bir atılım olabilir. Pillerin elektronik atığın büyük bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alındığında, ölü ve bozulmuş pilleri yeniden canlandırmak, çok sayıda endüstriyi, özellikle hızlı şarj edilebilen pillerin daha popüler hale geldiği endüstrileri değiştirebilir. Bu bulgular, pil teknolojisinde önemli ilerlemelere işaret ediyor ve gelecekte daha sürdürülebilir çözümlere kapı açabilir. Sizce bu yenilik, pil atık sorununa nasıl bir çözüm sunabilir? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Koreli fenomen Sua Son, Türk erkeklerinden gelen mesajlar hakkında konuştu. Babasından daha yaşlı erkeklerin kendisine evlilik teklifleri yaptığını belirten Sua Son, ilginç bir iş birliği teklifiyle karşılaştığını da söyledi. Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Eczacıbaşı TechYouth School' gelişim programına katılan 60 öğrenci, sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrencilere teknolojinin iş dünyasına etkisi ve farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı. Mezun olan öğrenciler, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendirilecek.
ÖzellikDetaylarEkran1.5K Düz Ekrana Sahip 2.7D Mikro Kavisli Camla KaplanmışKameraLeica Ortak Markalı, 50 Megapiksel Sensörlü KameralarİşlemciQualcomm SM8635 (Snapdragon 8s Gen 3) İşlemciPil5.000mAh Kapasiteyi Aşan, 100W'a (Hatta 120W'a) Kadar Hızlı Şarj DesteğiTasarımMetal Çerçeve ve Cam Arka YüzeyLansman TarihiMayıs 2024 (Doğrulanmamış, Önceki Raporlar Tarafından Önerilen Zaman Dilimi)
ÖzellikDetaylarEkran6.55 inç, 120 Hz Yenileme Hızı ve 240 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Sunan OLED PanelİşlemciMediaTek Dimensity 8200-UltraRAM12/16 GBDepolama256/512 GB ve 1 TBÖn Kameraİki Adet 32 MegapikselArka Kamera– 50 Megapiksel Sony IMX800, f/1,77 Diyafram Açıklığı – 8 Megapiksel Ultra Geniş Açı, f/2.2 Diyafram Açıklığı – 2 Megapiksel Makro Sensör Olmak Üzere Üçlü Kamera KurulumuPil4.500 mAh, 67W Hızlı Şarj Desteği
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri şöyle;
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4, MIIT sertifikası aldı – Xiaomi Civi 4 özellikleri ve çıkış tarihi! - Son Dakika
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti.
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de gerçekleştirilen açılış töreninde, ziyarete açık olan bilim merkezlerinin 11 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 865 bin gencin eğitim aldığını belirtti. Bakan Kacır, Denizli Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını ve geleceğin bilim insanlarının keşfedilmesini sağlayacağını ifade etti.
Serdivan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.
Volkswagen, düşük talep nedeniyle Almanya, Wolfsburg'daki ana fabrikasında tüm elektrikli ID.3 modelinin üretim planlarını iptal etti. Şirket, şimdilik tamamen elektrikli otomobillere özel Zwickau fabrikasında üretime devam edecek. VW'nin üretim şefi Christian Vollmer, harcamaları azaltmak için Zwickau fabrikasında üretimi artırmaya karar verdiklerini belirtti. Volkswagen, ID.3 BEV hatchback'i Wolfsburg fabrikasında üretmeyi planlıyordu ancak düşük talep nedeniyle üretim Zwickau fabrikasında devam edecek.
Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, şubat ayının en hızlı Apple cihazlarını açıkladı. Listede en üst sırada 12.9 inç iPad Pro 6 yer alırken, onu 11 inç iPad Pro 4 takip etti. iPhone 15 Pro'lar ise altıncı ve yedinci sıralarda yer aldı.
Lityum-iyon piller zamanla şarj etme kapasitelerini kaybeder ve sonunda kullanılamaz hale gelir. Ancak yeni bir batarya canlandırma aşısı, atık miktarını azaltmaya ve sık sık telefon bataryası değiştirmeyi geçmişte bırakmaya yardımcı olacak. Bu başarı, özellikle lityum-iyon bataryaların ana güç kaynağı olduğu elektrikli araç endüstrisi için faydalı olacaktır. Araştırmacılar, yaşlanmış veya bozulmuş bir pili neredeyse tam kapasiteye geri döndürebileceklerini keşfettiler. Bozulmuş pillerde kullanılan bu batarya canlandırma aşısı, güç tutma kapasitesini kaybetmiş pillerin bozulmasını tersine çeviriyor. Ancak, yapısal olarak hasar görmüş pilleri düzeltemiyor. Bu aşı, lityum naftalinine dayanıyor ve pillerdeki pozitif yüklü lityum iyonları ile negatif yüklü elektronları artırabiliyor. Aşının geri kazandırılan pil performansının uzun vadeli dayanıklılığını tam olarak anlamak için daha uzun vadeli çalışmalar gerekiyor. Ancak, şu anki başlangıç bulguları çok umut verici ve pil atığının şu anki kadar yüksek olmadığı bir gelecek sunabilir. Bu pil canlandırma aşısı, elektronik endüstrisi için önemli bir atılım olabilir. Pillerin elektronik atığın büyük bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alındığında, ölü ve bozulmuş pilleri yeniden canlandırmak, çok sayıda endüstriyi, özellikle hızlı şarj edilebilen pillerin daha popüler hale geldiği endüstrileri değiştirebilir. Bu bulgular, pil teknolojisinde önemli ilerlemelere işaret ediyor ve gelecekte daha sürdürülebilir çözümlere kapı açabilir. Sizce bu yenilik, pil atık sorununa nasıl bir çözüm sunabilir? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.
Koreli fenomen Sua Son, Türk erkeklerinden gelen mesajlar hakkında konuştu. Babasından daha yaşlı erkeklerin kendisine evlilik teklifleri yaptığını belirten Sua Son, ilginç bir iş birliği teklifiyle karşılaştığını da söyledi.
Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Eczacıbaşı TechYouth School' gelişim programına katılan 60 öğrenci, sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrencilere teknolojinin iş dünyasına etkisi ve farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı. Mezun olan öğrenciler, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendirilecek.
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